Умер полицейский, пострадавший во время беспорядков в Капитолии

В Вашингтоне умер полицейский, пострадавший во время беспорядков в здании Капитолия 6 января. В заявлении полиции говорится, что офицер Брайан Сикник получил травмы в ходе столкновений со сторонниками президента США Дональда Трампа и скончался 7 января. Таким образом, число пострадавших в ходе протестов в Вашингтоне возросло до пяти человек.
Начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку.
Президент Дональд Трамп заявил, что нарушившие закон в ходе беспорядков в Вашингтоне заплатят за это. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своём видеообращении в твиттере. Запись сделана впервые после многочасовой блокировки аккаунта Трампа.
"Как и все американцы я возмущён беззаконием, насилием и хаосом", — сказал президент. Он добавил, что Америка всегда должна быть страной закона.
По словам Трампа, он готов к передаче власти новой администрации, но по-прежнему считает, что выборное законодательство в США должно быть реформировано.
Соцсеть Twitter никак не пометила запись президента. Все предыдущие публикации имели маркировку как содержащие риск насилия. После событий в Капитолии аккаунты Трампа в Facebook, Instagram, Twitch и Snapchat заморожены. Shopify заблокировал доступ магазинам, связанным с Трампом.
Вечером 6 января сторонники Трампа после митинга взяли штурмом Капитолий, где проходило заседание обеих палат Конгресса. Сенат и Палата представителей утверждали голоса выборщиков, которые в декабре подтвердили победу соперника Трампа – демократа Джо Байдена. Действующий президент заявлял о фальсификациях и обращался в суды, однако все иски были отклонены.
Заседание Конгресса было прервано, в здании Капитолия начались столкновения с полицией. После разгона протестующих конгрессмены вернулись к работе и утвердили победу Джо Байдена. Его инаугурация пройдёт 20 января.
Демократы в Конгрессе призывают отстранить Трампа от должности. Обсуждается возможность использования 25-й поправки к Конституции США, которая позволяет передать вице-президенту США полномочия президента в случае недееспособности главы государства. По данным СМИ вице-президент Майк Пенс выступает против этого предложения. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также допустила запуск процедуры импичмента Трампа, вторую за четырёхлетний срок.
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