Росгвардия потратила более 2 млрд на технику и спецсредства

Росгвардия в 2020 году потратила более 2 миллиардов рублей на транспорт, экипировку и спецсредства, которые могут быть использованы при разгоне акций протеста. Эти данные приводит "МБХ медиа". Издание проанализировало информацию на портале госзакупок.

Более 1 миллиарда 100 миллионов рублей ведомство потратило на защитную экипировку для бойцов. Больше всего – 812 млн рублей – ушло на закупку более 11 тысяч бронежилетов девяти видов. За 218 млн рублей были закуплены около 10 тысяч шлемов. Миллионы ушли на противогазы, защитные очки и щиты.

Более 830 миллионов рублей было потрачено на автобусы, а также бронированные автомобили.

На спецсредства Росгвардия в прошлом году потратила около 60 миллионов рублей. Были закуплены электрошокеры, перцовые баллончики, светозвуковые гранаты и резиновые снаряды для гранатомёта, предназначенные для рассеяния толпы.

Всего Росгвардия заключила 42 контракта на приобретение техники и спецсредств, которые применяются при разгоне несогласованных акций, пишет "МБХ медиа".