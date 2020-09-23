"Они нацелены на войну с народом": в Росгвардии появятся политруки

Президент России Владимир Путин распорядился организовать военно-политическую работу среди сотрудников Росгвардии. В тексте президентского указа говорится, что в целях укрепления и поддержания воинской и служебной дисциплины и правопорядка в войсках нацгвардии будут организованы "военно-политическая работа" и "мероприятия в области физической культуры и спорта". Нововведения вступили в силу 21 сентября 2020 года. Еще в марте глава Росгвардии Виктор Золотов сообщал, что в ведомстве намерены создать институт военных политруков для "дальнейшего развития морально-психологического обеспечения".

Два года назад политруки вернулись в российскую армию: в июле 2018 года Владимир Путин подписал указ о Главном военно-политическом управлении Минобороны. Оно предназначено для "организации в Вооруженных Силах военно-политической работы" и "реализации государственной политики в области обороны, поддержании морально-политического и психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины". В задачи управления входит также "организация военно-политической пропаганды и агитации в Вооруженных Силах". Управление возглавил генерал-полковник Андрей Картаполов, который недавно заявил о полном уничтожении дедовщины в российской армии. Заместитель председателя общественного совета при Минобороны Александр Каньшин объяснял необходимость создания управления тем, что "в условиях глобального информационно-психологического противоборства неизмеримо возрастает роль морально-политического единства армии и общества".

Военный аналитик Александр Гольц полагает, что приход политруков в Росгвардию – это продолжение курса на усиление военно-политической пропаганды во всех российских силовых структурах:

Кремль живет в параноидальном ожидании цветной революции. Для этого и была создана Росгвардия

– Я думаю, что политработа в Росгвардии – это плановое мероприятие. Два года назад было создано Главное военно-политическое управление Вооруженных сил. По этой логике чем Росгвардия хуже армии, почему военные должны окормляться современной военно-политической мыслью, а росгвардейцы нет? Тут же надо иметь в виду и бюрократию этих ведомств. Если у одних есть структура с офицерскими и генеральскими должностями, то такая структура должна быть и в другом силовом ведомстве. Напомню, что на сегодняшний день численность Росгвардии превосходит численность российских сухопутных войск. Поэтому ей вполне разумно иметь собственное подразделение военно-политической пропаганды. Кроме того, Кремль живет в параноидальном ожидании цветной революции. Ради этого и была создана Росгвардия, единственная и главная задача которой – подавление потенциального внутреннего протеста. Ее бойцы естественным образом должны проходить усиленную политическую обработку, дабы уверенной рукой разгонять любых протестующих, и, не дай бог, стрелять в них.

– В чем главная задача военно-политической работы с сотрудниками Росгвардии? Что им будут внушать? И каковы могут быть последствия?

Им будут рассказывать те же мифы, которые мы можем видеть и слышать по российскому телевидению

– Я думаю, что неслучайно это произошло через два года после воссоздания военных-политических структур в Вооруженных силах. Бюрократический подход известен: пусть те, кто это делает первым, напишут учебники, разработают методические программы, а мы уже потом придем на все готовое и не будем особенно мучиться. Проблема в том, что российская конституция даже в своем обновленном варианте исключает существование некой государственной идеологии. И армейские или росгвардейские политработники эту проблему решить не могут: на основе чего, собственно, воспитывать солдат и офицеров? Надо сказать, что Вооруженные силы здесь особо не мучились – именно у них родилась вот эта российская квази-идеология, которая представляет собой странную мешанину мифов о Великой Отечественной войне и самого вульгарного представления о православии, воплощением которого является главный храм Вооруженных сил. Видимо, это в слегка уменьшенных размерах может быть воспроизведено и в Росгвардии. Им будут рассказывать ровно те же мифы, изложение которых мы имеем возможность смотреть и слушать по российскому телевидению. Хотя я считаю, что у любого промывания мозгов есть свой предел, и в российских силовых структурах этот предел давно достигнут, дальше уже ехать некуда, – считает военный аналитик Александр Гольц.

Психолог Ольга Маховская уверена, что усиление военно-политической пропаганды в Росгвардии и появление политруков связано, в том числе, и с событиями в Беларуси, где противостояние между участниками мирных акций и силовиками не ослабевает с начала протестов:

Они боятся, что в рядах силовиков началось разложение, страхи появились после событий в Беларуси

– Мне кажется, появление новой структуры в Росгвардии – это мера противостояния обработке росгвардейцев извне. Потому что им предстоит решать сложные задачи, быть в контакте с населением, а наше население сейчас ведет информационную работу само по себе, ведет себя активно. Я думаю, есть опасения, что некоторые сотрудники силовых структур могут дрогнуть. Они боятся, что в рядах силовиков началось разложение – когда бойцы не слушают командиров и не выполняют приказы. Я думаю, такие страхи появились в том числе и после событий в Беларуси. Мы видели, что беззащитные женщины начали стыдить, увещевать и агитировать ОМОН. Это очень деморализует и не позволяет мужчинам чисто физиологически вести себя агрессивно. И такой стиль поведения все-таки работает. Поэтому задачей политруков всегда было мобилизовать бойцов на подвиги и победы, убедить их выполнять приказы, объяснять, почему нужно выполнять то или иное действие. Политруки должны напоминать Росгвардии, кто в стране главный, какова иерархия, и каково будет наказание в случае, если приказ не будет выполняться. Я думаю, что в роли политруков могут быть задействованы женщины в погонах. Оказалось, что у нас очень много женщин желают служить в армии: это и безработица, и устройство брачного рынка, при котором женщины ищут какие-то мужские ареалы. Это такая скрытая мотивация. Мне очень горько на это смотреть, потому что женщины в погонах обычно очень жестоки – эта среда ожесточает и нивелирует женственность. Но в качестве надзирательниц, условно говоря, "вертухаек" женщины ангажировались всегда. Я думаю, что у нас может получиться такая конфронтация женских идеологий, – полагает психолог Ольга Маховская.

Оппозиционный политик Геннадий Гудков напоминает, что просветительская работа среди сотрудников правоохранительных структур велась всегда, но сейчас, на фоне событий в Беларуси, ее явно недостаточно:

Мозги у них промыты, они считают, что защищают родину от коварных подрывных элементов

– Обычно промывка мозгов в силовых структурах осуществляется ежедневно два раза в день, во время развода. Но сейчас этого не хватает. Путин усиливает пропаганду, он выделяет на это огромные ресурсы. Он увеличивает финансирование канала Russia Today и прочих станций и телевизионных каналов, которые ведут пропагандистскую деятельность. Совершенно очевидно, что перед силовыми структурами поставлена задача на каждом разводе, а развод проходит два раза в день, "накачивать" своих сотрудников. Помните, у Оруэлла были двухминутки ненависти, а у силовиков проходят традиционные пятиминутки ненависти. Мозги у них промыты, они считают, что борются с врагами, защищают родину от коварных подрывных элементов, от деятельности вражеских разведок – что им только ни говорят на этих разводах. Но, видимо, этой пропаганды и промывки мозгов не хватает: идет давление общества, люди имеют уши и глаза, они видят, что происходит. Они видят, что те, кто противостоит власти – не какие-то злобные враги, а обычные мирные люди, которые хотят нормально жить. И у сотрудников, у которых еще осталась совесть, идет деформация сознания. Многие уходят, не все хотят служить в подразделениях, которые занимаются разгонами акций, несмотря на то, что там введены повышенные зарплаты и коэффициенты. Я скажу грубо, но точно – сейчас Росгвардии просто потребовались дополнительные "пропагандоны".

– Стоит ли ожидать появления политруков и в других силовых структурах?

Просто так воевать с народом невозможно. Все равно совесть будет пробуждаться

– Думаю, такая же система в ближайшее время ожидает и ОМОН, который участвует в разгонах, и другие силовые подразделения, которые, по большому счету, нацелены на войну с народом. Просто так воевать с народом, не будучи уверенным, что ты воюешь с врагом, невозможно. Все равно совесть будет пробуждаться. Мы видели кадры в сети, как омоновец в Минске вдруг увидел на протесте жену, схватил и говорит: "Иди домой! Что ты, дура, здесь делаешь?" То есть жена омоновца идет по улицам Минска с людьми, а он должен избивать этих граждан, хватать, тащить и так далее. Конечно, у них есть друзья, родственники, они испытывают серьезнейшее моральное давление. Сегодня пожать руку омоновцу, росгвардейцу, который принимает участие в войне с народом, уже просто неприлично. Поэтому, конечно, нужны какие-то дополнительные усилия, специально обученные пропагандисты, которые будут обманывать, врать, как это делают Соловьев, Киселев и им подобные. Они будут лгать о том, как как агенты Госдепа продают Россию за печеньки, и так далее.

–​ Насколько эффективна эта пропаганда? ​

Их основной посыл – что существуют враги народа, которые мешают счастливому будущему нашей страны

Пропагандистам просто нужно сделать так, чтобы эти люди не сомневались. Их нужно убедить, что жестокие, варварские приказы, которые отдают им каждый день, они используют не против людей, а против каких-то врагов. Вспомните как оболванили немцев – культурную нацию, которая дала миру поэтов и философов. Они были оболванены, им внушили, что они воюют не с людьми, а с недолюдьми, с неполноценными расами, которые мешают развитию человечества. И оболваненные этой пропагандой фашисты шли, стреляли, убивали, пытали, создавали лагеря смерти и так далее. Та же самая история у НКВД. Их основной посыл – что существуют враги народа, которые мешают счастливому будущему нашей страны. Это злые саботажники, провокаторы, насильники, убийцы и грабители, которые разваливают нашу народную власть, и их надо уничтожить, иначе мы не сможем построить светлое будущее. То же самое сейчас есть и будет усиливаться во всех силовых структурах – они же воюют с врагами. Они не воюют с народом, в своем сознании они воюют с врагами, – уверен оппозиционный политик Геннадий Гудков.