Туркмения не стала отправлять тесты на COVID-19 в независимые лаборатории

Власти Туркмении не предприняли никаких конкретных действий, чтобы отправить на независимое исследование использующиеся в стране тесты на коронавирус нового типа. Чиновники заявляют, что в стране никогда не было ни одного случая заболевания COVID-19. Тем не менее в республике действуют жёсткие карантинные меры, а жители умирают от пневмонии.

О фактическом отказе Ашхабада отправлять тесты на независимую оценку сообщил на брифинге региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, передаёт Туркменская служба Радио Свобода. Он ещё раз рекомендовал властям направить тесты на коронавирус для независимого исследования в зарубежные лаборатории и заявил, что на эту тему ведётся открытый диалог.

Несмотря на продолжающееся распространение заболевания с симптомами коронавирусной инфекции нового типа среди населения и рост смертности, руководство Туркмении продолжает настаивать на отсутствии вируса в стране.

Тем не менее власти ввели беспрецедентные меры по предотвращению распространения заболевания, наличия которого не признают. В стране было фактически закрыто междугороднее сообщение, людям из возрастной группы риска запрещено покидать родные города, жители обязаны носить маски, как утверждается, "от пыли".

В январе власти обязали образовательные учреждения перейти с односменного на двухсменное или трёхсменное обучение. В школах с большим количеством учащихся классы должны быть разделены, расстояние между партами должно быть 2 метра, сокращена длительность уроков, перемены стали больше. До 20 января продлён запрет въезда в страну, сообщает издание "Ориент".