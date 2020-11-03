Власти Туркмении запретили поездки по стране без уважительной причины

Власти Туркмении запретили гражданам ездить по стране без уважительной причины до 1 января 2021 года. Ограничение носит неофициальный характер и, по всей видимости, связано с эпидемией коронавируса, которую Ашхабад официально не признаёт. Разрешение на поездку будет давать выспециальная комиссия. Об этом сообщают корреспонденты Туркменской службы Радио Свобода — Радио Азатлык.

Для поездок между городами жителям республики нужно будет представлять обоснование комиссии. В её состав будут входить представители полиции, миграционной службы, региональных и санитарных властей, минздрава и Министерства национальной безопасности.

Из-за новых требований жители областей, работающие в столице, лишились возможности добраться до Ашхабада, у многих пропали авиабилеты, — передают корреспонденты радиостанции.

В марке туркменские власти уже вводили ограничения на передвижение населения внутри страны. Закрыто железнодорожное и автобусное сообщение, между регионами перекрыты многие автодороги. Фактически, из одного региона до другого сейчас можно добраться только воздушным транспортом.

При этом Ашхабад продолжает настаивать, что на территории страны не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Туркмения — последний член ООН, отрицающий COVID-19 на своей территории.