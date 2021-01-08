Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Британия одобрила вакцину Moderna от коронавируса, третью по счёту

Великобритания разрешила использование вакцины против коронавируса от американской компании Moderna. По данным британского Минздрава, поставки препарата начнутся весной.

На сегодняшний день в Великобритании одобрено три препарата для борьбы с COVID-19, включая Moderna. Ранее разрешение на использование получили вакцины компаний Pfizer и BioNTech, а также AstraZeneca, разработанная при участии Оксфордского университета.

Массовая вакцинация в королевстве началась в конце прошлого года. Приоритет в получении прививки – у медиков, соцработников и пожилых людей.

В Великобритании в последние недели отмечен резкий рост числа заражений коронавирусом – в том числе из-за распространения нового штамма вируса, который, по данным медиков, более заразен. Из-за появления нового штамма жёсткий карантин введён в Лондоне и его окрестностях. Ряд стран, включая Россию, временно прервал с Великобританией авиасообщение.

Мэр Лондона Садик Хан в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 объявил чрезвычайную ситуацию. Мэр британской столицы опасается, что в городских больницах в скором времени могут закончиться койки. По данным Хана, коронавирус выявлен у каждого 30-го лондонца.

В Великобритании с начала пандемии коронавируса зафиксировано почти три миллиона заражений коронавирусом. Умерли более 78,5 тысяч пациентов. С конца декабря прошлого года число новых случаев COVID-19 за сутки превышает 50 тысяч.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG