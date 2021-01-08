Британия одобрила вакцину Moderna от коронавируса, третью по счёту

Великобритания разрешила использование вакцины против коронавируса от американской компании Moderna. По данным британского Минздрава, поставки препарата начнутся весной.

На сегодняшний день в Великобритании одобрено три препарата для борьбы с COVID-19, включая Moderna. Ранее разрешение на использование получили вакцины компаний Pfizer и BioNTech, а также AstraZeneca, разработанная при участии Оксфордского университета.

Массовая вакцинация в королевстве началась в конце прошлого года. Приоритет в получении прививки – у медиков, соцработников и пожилых людей.

В Великобритании в последние недели отмечен резкий рост числа заражений коронавирусом – в том числе из-за распространения нового штамма вируса, который, по данным медиков, более заразен. Из-за появления нового штамма жёсткий карантин введён в Лондоне и его окрестностях. Ряд стран, включая Россию, временно прервал с Великобританией авиасообщение.

Мэр Лондона Садик Хан в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 объявил чрезвычайную ситуацию. Мэр британской столицы опасается, что в городских больницах в скором времени могут закончиться койки. По данным Хана, коронавирус выявлен у каждого 30-го лондонца.

В Великобритании с начала пандемии коронавируса зафиксировано почти три миллиона заражений коронавирусом. Умерли более 78,5 тысяч пациентов. С конца декабря прошлого года число новых случаев COVID-19 за сутки превышает 50 тысяч.