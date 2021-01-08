Нэнси Пелоси опасается опрометчивых решений Дональда Трампа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предположила, что Трамп, находясь в "плохом настроении", может начать боевые действия или отдать приказ о применении ядерного оружия в оставшиеся ему 12 дней пребывания у власти. Пелоси направила по этому поводу письмо всем законодателям-демократам, сообщил "Голос Америки".

"Ситуация с потерявшим рассудок президентом представляет собой максимальную опасность, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить американский народ от его неуравновешенных нападок на нашу страну и нашу демократию", - приводит "Голос Америки" фрагмент письма Нэнси Пелоси.

Спикер Палаты представителей обсудила сложившуюся ситуацию с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Пресс-секретарь генерала Милли подтвердил факт беседы. По словам пресс-секретаря, генерал "ответил на вопросы (Пелоси) относительно процесса принятия решения о нанесении ядерного удара".

Агентство Рейтер сообщило, что информированный источник сообщил корреспонденту на условиях анонимности, что процедура принятия решения о нанесении ядерного удара она включает всестороннее и тщательное обсуждение.