Байден намерен поддержать американские семьи и бизнес

Избранный президент США Джо Байден заявил в пятницу, что намерен получить поддержку при консолидации нового крупного пакета экономической помощи гражданам США. Кроме единовременных выплат гражданам в размере двух тысяч долларов, будут выделены миллиардные ассигнования на поддержку экономики штатов, сообщила "Вашингтон-пост".

Пакет помощи также должен содержать миллиарды долларов для улучшения системы вакцинации населения против коронавируса, для поддержки школ, малого бизнеса - особенно в общинах, где доходы населения остаются низкими, заявил Байден.

Избранный президент США в пятницу выступил перед журналистами в Уилмингтоне, штат Делавер. Мы должны сейчас обеспечить немедленную поддержку семьям и бизнесу. Если этого не сделать сейчас, то потом придётся иметь дело с более крупными затратами, предупредил Байден.

В конце декабря Сенат США не поддержал инициативу об увеличении размера прямых выплат населению с 600 до 2000 долларов в качестве одной из мер поддержки в условиях пандемии коронавируса. Как сообщил "Голос Америки", лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл отказался поддержать это предложение Трампа, несмотря на политическое давление со стороны президента.

Законодатели-демократы подвергли позицию Макконнелла и других республиканцев критике. Министр финансов США Стивен Мнучин тогда заявил, что первые выплаты в размере 600 долларов каждому американцу начнут поступать в скорейшие сроки.

29 декабря эту инициативу одобрила палата представителей Конгресса США. Президент Трамп, угрожавший заблокировать экономический пакет помощи размером 900 миллиардов долларов, за день до этого внезапно сменил позицию и подписал законопроект.

Трамп назвал "позором" пакет, одобренный ранее Конгрессом. Каждому взрослому американцу полагалась единоразовую выплату в размере 600 долларов. "Я хочу, чтобы наши замечательные люди получили по 2 тысячи долларов, а не мизерные 600 долларов, заложенные в законопроекте, — заявил тогда Дональд Трамп.