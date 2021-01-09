Сайт правительства Хабаровского края не менее 12 часов показывал оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина. Надпись была оформлена титром на размещённой на сайте трансляции строительства спортивного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, передаёт редакция Сибирь.Реалии.

Российское законодательство запрещает Радио Свобода цитировать надпись. К 14 часам дня (семи утрам по московскому времени) трансляция была прервана владельцами оборудования, отмечает Сибирь.Реалии. По всей видимости, трансляция титра могла быть результатом хакерской атаки, предполагает издание.

По данным собеседника редакции, проверку инцидента ведёт ФСБ. Договор на монтаж, обслуживание и доступ в интернет камер властями региона заключен с местным оператором связи. В нём на звонок корреспондента Сибирь.Реалии никто не ответил.