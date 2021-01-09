COVID-19: число жертв эпидемии в России превысило 61 000

За последние сутки в России (включая аннексированный Крым) выявлено более 23 тысяч случаев заражения коронавирусом. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией, за год после начала распространения коронавируса в России заразились 3 379 103 человек.

В Москве за сутки выявилено 4900 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге - более 3000, в Московской области — около 1200, в Нижегородской области — 443, в Ростовской области — 395 человек.

Общее число жертв пандемии в России за весь период распространения коронавируса превысил 61 000.