Сенатор-республиканец: Трамп совершил наказуемые деяния

Сенатор-республиканец Пэт Туми (от штата Пенсильвания) заявил в субботу, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп совершил правонарушения, подпадающие под импичмент. Туми, однако, уточнил, что не уверен, станет ли попытка отстранения президента от власти правильным решением в условиях, когда до окончания президентского мандата остаются считаные дни. Сенатор Туми выступил в эфире телеканала Fox News.

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила в пятницу о намерении законодателей от Демократической партии продвинуться на следующей недели в подготовке импичмента президента Трампа – за его роль в захвате Капитолия 6 января. Пелоси оговорилась, что такие шаги будут сделаны, если Трамп не откажется от власти добровольно. Демократы в Палате представителей собираются принять резолюцию об импичменте в понедельник, 11 января.

57 процентов американцев хотели бы немедленного отстранения Дональда Трампа от власти в связи с его поддержкой протестной акции, переросшей в нападение на здание Капитолия. Об этом стало известно после публикации итогов социологического опроса, проведенного агентством Ipsos по заказу Reuters, информирует "Голос Америки".

Подавляющее большинство сторонников отстранения Трампа от власти составляют демократы. Республиканцы склоняются к поддержке Трампа, чей президентский мандат истекает через 11 дней, 20 января.

Новость дополняется