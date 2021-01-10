ЦИК Киргизии: на выборах президента лидирует Садыр Жапаров

На выборах президента Киргизии, которые прошли в воскресенье 10 января, лидирует бывший исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров. По данным Центральной избирательной комиссии, после подсчёта примерно половины голосов он набирает более 75 процентов, тем самым побеждая в первом туре.

Выборы в Киргизии проходят досрочно - после того, как ушёл в отставку прежний президент Сооронбай Жээнбеков. Он ушёл с поста после массовых протестов против итогов парламентских выборов. Вследствие протестов результаты выборов в парламент были признаны недействительными. Со своих постов ушли также премьер-министр и спикер парламента. Премьер-министром и исполняющим обязанности президента стал Жапаров, оппозиционный политик, который во время протестов был освобождён из тюрьмы. Перед выборами Жапаров покинул пост и.о. президента, а также приостановил исполнение обязанностей премьера.

Явка на выборах за 2 часа до закрытия участков составляла около 33 процентов - что заметно ниже, чем на предыдущих выборах. Сообщается о ряде нарушений на выборах, связанных в том числе с использованием административного ресурса. Всего в выборах участвовали 17 кандидатов, в том числе лидер партии "Единый Кыргызстан" Адахан Мадумаров, занимающий второе место с 6-ю процентами голосов.

Одновременно с выборами прошёл также референдум, на который был вынесен вопрос о смене парламентской республики на президентскую. Если большинство избирателей поддержит это, в стране разработают новую конституцию. При этом оппоненты Жапарова, а также правозащитники и специалисты по конституционному праву, утверждают, что у нынешнего состава парламента, полномочия которого уже истекли, не было права назначить референдум.

Жапарову 52 года. Его называют популистом, сторонником националистической политики. До своего освобождения он отбывал 10-летний тюремный срок по обвинению в захвате заложников. Сам он отрицал вину, называя своё преследование политически мотивированным.