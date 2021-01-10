Компании "повара Путина" получили госконтракты на 40 млрд рублей 

Поставщики питания, связанные с петербургским бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным, получили за 2020-й год госконтрактов на общую сумму свыше 40 миллиардов рублей, подсчитало издание "МБХ Медиа" на основе открытых данных базы "СПАРК-Интерфакс".
Речь идёт о тринадцати компаниях, которые занимаются поставками завтраков, обедов и ужинов в госучреждения, включая Управление делами президента России, больницы, колледжи, школы и детские сады. По данным СМИ, конечным бенефициаром сделок является Пригожин.
Всего фирмы, связанные с "поваром Путина", выиграли за год 809 тендеров. Наибольшую прибыль, десять с половиной миллиардов рублей, получила компания "Руссоцкапитал". На втором месте по сумме доходов - компания "Весна" (7,5 миллиардов рублей), на третьем - "Комбинат дошкольного питания" (6,5 миллиардов).
- Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина", с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с "поваром Путина", заключили около шести тысяч госконтрактов на общую сумму почти 250 миллиардов рублей.
- Кроме того, Евгения Пригожина связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей", а также с созданием "частной военной компании Вагнера", принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трёх российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний "повара Путина" в Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список.
- В октябре этого года "повара Путина" внесли в санкционный список власти Евросоюза, обвинив бизнесмена в поддержке поставок оружия в Ливию. Сам Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.
- Пригожин известен также тем, что подал десятки исков против Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального и его сторонников. Суды обязали выплатить "повару Путина" и его компаниям десятки миллионов рублей, посчитав, что расследования ФБК задели честь и достоинство бизнесмена.
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