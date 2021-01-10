Компании "повара Путина" получили госконтракты на 40 млрд рублей 

Поставщики питания, связанные с петербургским бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным, получили за 2020-й год госконтрактов на общую сумму свыше 40 миллиардов рублей, подсчитало издание "МБХ Медиа" на основе открытых данных базы "СПАРК-Интерфакс".

Речь идёт о тринадцати компаниях, которые занимаются поставками завтраков, обедов и ужинов в госучреждения, включая Управление делами президента России, больницы, колледжи, школы и детские сады. По данным СМИ, конечным бенефициаром сделок является Пригожин.

Всего фирмы, связанные с "поваром Путина", выиграли за год 809 тендеров. Наибольшую прибыль, десять с половиной миллиардов рублей, получила компания "Руссоцкапитал". На втором месте по сумме доходов - компания "Весна" (7,5 миллиардов рублей), на третьем - "Комбинат дошкольного питания" (6,5 миллиардов).