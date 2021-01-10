В России впервые выявлен "британский" штамм коронавируса

В России впервые обнаружили так называемый "британский" штамм коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1". По её словам, вирус выявили у гражданина России, прибывшего из Великобритании. Когда именно это произошло - не уточняется, прямое авиасообщение с Британией сейчас прервано.

Новая разновидность коронавируса, по утверждениям специалистов, распространяется быстрее обычной - на 50-70 процентов. Нет, однако, подтверждений тому, что инфекция после заражения новым штаммом проходит тяжелее и приводит к большему числу смертельных исходов. Особенно активно новая разновидность распространяется в Великобритании, из-за чего в этой стране в последние недели фиксируются рекордные показатели новых инфицированных за сутки - более 50 тысяч. Власти были вынуждены объявить очередной общенациональный карантин.

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