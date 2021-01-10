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На выборах в Казахстане лидирует правящая партия "Нур Отан"

Задержание участника акции протеста в Алматы

Партия "Нур Отан", которую возглавляет бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, одерживает победу на выбрах в нижнюю палату парламента страны. Таковы данные экзит-пола, которые приводят агентства вечером в воскресенье.

Согласно опросу, проведённому казахстанским институтом "Общественное мнение", правящая партия набирает более 70 процентов голосов, в парламент проходят ещё две партии - "Ак жол" и Народная (бывшая Коммунистическая). Эти партии, лояльные властям, представлены и в нынешнем составе Мажилиса. Ещё две партии, согласно экзит-полу, в парламент не попадают. Явка, по официальным данным, составила 63 процента.

Выборы в Мажилис - первые после ухода Назарбаева с поста президента и вступления в должность Касыма-Жомарта Токаева в 2019 году. Силы, оппозиционные политике Назарбаева и его преемника, в выборах не участвовали. В ходе дня голосования - 10 января - в Алматы, Нур-Султане и других городах прошли несколько акций протеста, на которых звучали призывы к бойкоту. Несколько десятков их участников задержали, однако впоследствии отпустили. Сообщается также о недопуске на участке независимых наблюдателей. Власти заявили об отсутствии нарушений.

Международные наблюдатели не признавали предыдущие выборы в Казахстане свободными и честными, указывая на подавление оппозиции и фальсификации.

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