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Шварценеггер сравнил нападение на Капитолий с Хрустальной ночью

Бывший губернатор Калифорнии и знаменитый актёр Арнольд Шварценеггер выступил с обращением в защиту демократии - в связи с нападением на Капитолий 6 января группы сторонников президента Дональда Трампа, стремившихся сорвать утверждение итогов президентских выборов.

В обращении Шварценеггер рассказал о своём детстве в послевоенной Австрии, о психологических травмах, которые получили люди, включая его собственного отца, которые в своё время поверили Адольфу Гитлеру и нацистам. Радикальных сторонников Трампа Шварценеггер сравнил с нацистами, а штурм Капитолия - с Хрустальной ночью, массовым еврейским погромом в нацистской Германии в 1938 году. По словам Шварценеггера, сам он не верит, что в США возможна победа авторитаризма, однако для того, чтобы ей помешать, необходимо защищать демократию, демократические ценности и институты.

Трампа он назвал худшим президентом в истории и призвал республиканцев - своих коллег по партии - дистанцироваться от него. Также он призвал всех американцев поддержать избранного президента Джо Байдена и помочь ему в объединении нации вокруг принципов демократии.

Демократы в Палате представителей заявляют, что готовят импичмент Трампа, которого они обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Трамп не признал победу своего оппонента Байдена на выборах и на митинге 6 января призывал своих сторонников идти к Капитолию, однако прямо не призывал к его штурму.

Ряд республиканцев осудили Трампа, однако большинство, осудив нападение на Капитолий, воздерживается от критики президента.

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