Суд отменил приговор командиру ОМОН, искалечившему сослуживца

Кассационный суд в Челябинске отменил приговор бывшему командиру тюменского отряда ОМОН Владимиру Бутре, ранее осужденному за превышение должностных полномочий из-за избиения сослуживца. Об этом сообщает 72.ru.

Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована. Известно, что материалы направили в районный суд Тюмени, где повторно будут рассматривать уголовное дело в отношении Бутры.

В сентябре 2019 года суд признал бывшего командира взвода ОМОНа Тюменской области Владимира Бутру виновным в избиении подчинённого в ходе спарринга и приговорил его к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком в четыре года. По данным следствия, в 2014 году командир отделения Бутра вызвал Ивана Голинея на бой, который являлся своеобразным "посвящением" в бойцы ОМОН. В результате молодой человек получил тяжелые травмы. Он признан инвалидом первой группы.

Голинею удалось выиграть суд по гражданскому иску, доказав, что его травма была получена во время службы в подразделении. В ОМОНе упорно отказывались признать это: сначала утверждали, что бойцу попал в голову мяч для регби, а затем выдвинули новую версию – якобы Голиней пошел в киоск за сигаретами, и там его избили. Во время суда по гражданскому иску эти утверждения были опровергнуты.

В конце августа 2019 Бутра, выступая в суде, переложил вину на родителей пострадавшего. Обвиняемый также заявил, что Голиней оговаривает его, ничего не помня из-за болезни. Свою вину Бутра отрицает.