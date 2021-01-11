Байден решил назначить бывшего посла в Москве Бёрнса директором ЦРУ

Избранный президент США Джо Байден намерен назначить директором Центрального разведывательного управления Уильяма Бёрнса - бывшего заместителя госсекретаря США и посла в Москве.

Уильям Бёрнс более 30 лет провёл на высоких постах на дипломатической службе. Он стал вторым в истории карьерным дипломатом (то есть не политическим назначенцем какой-либо партии), занявшим пост заместителя госсекретаря при администрации Барака Обамы. Пост посла в Москве он занимал в 2005-2008 годах, при администрации республиканца Джорджа Буша. Бёрнс работал в американском посольстве в Москве также в 1990-е годы.

После выхода в отставку в 2015 году стал президентом влиятельной неправительственной организации - Фонда Карнеги за международный мир.

Уильям Бёрнс считается, помимо прочего, специалистом по России и Ближнему Востоку, владеет русским языком. В России недавно изданы его мемуары "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия". Несколько её глав посвящены России и российско-американским отношениям. Коллеги Бёрнса, в том числе несколько бывших госсекретарей, дали этой книге весьма высокие оценки.

Бёрнс также известен как автор ряда аналитических записок о России, особую известность благодаря публикации WikiLeaks приобрело датированное 2006 годом "чеченское досье" с критической оценкой Рамзана Кадырова.