Мечеть в Грозном назовут именем Рамзана Кадырова

В Чечне заложили капсулу под строительство новой мечети в Грозном, которая в будущем будет носить имя нынешнего главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает ЧГТРК "Грозный".
Мечеть будет рассчитана на две тысячи человек. Чеченские СМИ сообщают, что именем Кадырова она будет названа "по инициативе команды главы республики и жителей региона".
"Рамзан Кадыров был категорически против этой идеи, однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении, что на территории города Грозного должна быть святыня, носящая имя мусульманина, посвятившего всю свою жизнь служению народу, а также строительству огромного количества мечетей." - говорится в сообщении телерадиокомпании.
- В Чечне 346 улиц и переулков назвали в честь нынешнего главы региона Рамзана Кадырова и его родственников. Количество улиц с фамилией Кадырова в населенных пунктах зависит от близости к значимым для семьи главы региона местам: чем ближе к родовым селам, тем больше улиц.
- В конце 2020 года власти Чечни начали кампанию по переименованию районов Грозного и отдельных поселков. "Так решили сами жители Чечни", – заявил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, переименование Ленинского района в Ахматовский поддержали 98,07% опрошенных. Ранее родовое село Кадыровых Центарой было переименовано в Ахмат-Юрт, это переименование также было представлено на чеченском госканале как просьба народа.
- В июле 2020 года США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Меры предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов.
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