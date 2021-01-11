Мечеть в Грозном назовут именем Рамзана Кадырова

В Чечне заложили капсулу под строительство новой мечети в Грозном, которая в будущем будет носить имя нынешнего главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает ЧГТРК "Грозный".

Мечеть будет рассчитана на две тысячи человек. Чеченские СМИ сообщают, что именем Кадырова она будет названа "по инициативе команды главы республики и жителей региона".

"Рамзан Кадыров был категорически против этой идеи, однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении, что на территории города Грозного должна быть святыня, носящая имя мусульманина, посвятившего всю свою жизнь служению народу, а также строительству огромного количества мечетей." - говорится в сообщении телерадиокомпании.