ОБСЕ заявила об отсутствии конкуренции на выборах в Казахстане

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвали прошедшие в Казахстане выборы в нижнюю палату парламента, мажилис, неконкурентными.

"Поскольку все участвовавшие в выборах политические силы поддерживают политику правящей партии, кампания не была конкурентной, а у избирателей не было реальной альтернативы", - заявили в ОБСЕ. Там указали также на систематические ограничения в стране "гарантированных Конституцией основных прав" и подвергли критике использование силы при задержании мирных демонстрантов, передаёт Радио "Азаттык", Казахская служба Радио Свобода.

Миссия наблюдателей от СНГ, напротив, назвала выборы в Казахстане прозрачными и конкурентными. "Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы казать влияние на результаты выборов. Миссия считает, что избирательные комиссии всех уровней при содействии органов власти обеспечили проведение выборов на высоком организационном уровне", - сказал глава мониторинговой группы от СНГ Виктор Бондарев.

По данным ЦИК Казахстана, на выборах в минувшее воскресенье, 10 января, победила правящая партия "Нур Отан" (Свет отечества). Она получила 71,09% голосов. В мажилис также прошли две лояльные власти силы – демократическая партия "Ак Жол" (Светлый путь) и "Народная партия Казахстана" (бывшая коммунистическая партия). Явка, как утверждает Центризбирком, составила 63,3%.

Единственная официально зарегистрированная в стране оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия выборы бойкотировала. Оппозиция утверждает, что после ухода авторитарного лидера Нурсултана Назарбаева с должности президента почти два года назад в стране ничего не изменилось. Предыдущие выборы в Казахстане международные наблюдатели также не признавали ни свободными, ни честными, указывая на подавление оппозиции и фальсификации.

"Азаттык" сообщает о десятках задержанных на антиправительственных акциях 10 января в нескольких городах, включая Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Ряд сторонников оппозиции были задержаны в преддверии голосования. В МВД сослались на попытку организации незаконных шествий и митингов в день выборов.

Независимые журналисты и наблюдатели утверждают, что были случаи их необоснованного удаления с избирательных участков, в том числе из-за требования предъявить результаты теста на коронавирус. Корреспонденты фиксировали также случаи вброса бюллетеней, другие нарушения.