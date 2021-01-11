К офису "Мемориала" пришла "Гвардия Захара Прилепина"

В Москве в понедельник около офиса общества "Мемориал" на Каретном ряду собрались около двадцати сторонников писателя Захара Прилепина и его партии "За правду". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода с места событий. Фотографии опубликовали представители правозащитного центра "Мемориал".

Как сообщает "Медиазона", сторонники Прилепина звонили в дверь офиса, однако им не открыли – офис сейчас закрыт на карантин. После этого участники акции разошлись.

О предстоящем походе к "Мемориалу" на сайте "За правду" было объявлено накануне. Так называемая "Гвардия Захара Прилепина" собиралась выступить в защиту кафе с шаурмой под названием Stal’in doner, которое недавно открылось в Москве. "Мемориал" ранее осудил то, что кафе названо именем Сталина, заявив, что "это неуважение к памяти наших соотечественников", жертв сталинской диктатуры. Сторонники Прилепина в ответ призвали "направиться в офис организации "Мемориал", задать им неудобные для них вопросы об истории, а также напомнить о реальных исторических событиях, заодно уточнив, что делают иностранные агенты в нашей стране ("Мемориал" официально включён в перечень таковых), и поинтересоваться, не пора ли им покинуть нашу страну, заняться своими делами где-нибудь в другом месте".

Кафе сейчас приостановило работу – после того как привлекло внимание полиции.