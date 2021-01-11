У Головинского районного суда Москвы, где 11 января должно было состояться оглашение приговора аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову по делу о разбитом окне в офисе "Единой России", задержали не менее пяти человек, пришедших поддержать подсудимых. Оглашение приговора перенесли на 18 января. По версии следствия, в январе 2018 года аспирант МГУ и его единомышленники, придерживающиеся анархических взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и бросили в помещение дымовую шашку.