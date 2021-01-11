Заключенный рассказал об избиении в "пресс-хате" иркутского СИЗО

Бывший заключенный ИК-15 в Ангарске рассказал об избиении в камере иркутского СИЗО, куда его перевели после бунта в колонии. Отрывок интервью с осуждённым опубликован на канале правозащитной организации Gulagu.net.

Правозащитники указывают, что заключённый является тувинцем и его зовут Артыш. Его перевели в СИЗО №1 Иркутска в апреле 2020 года. Осуждённого поместили в камеру, где его избили четверо заключенных из числа "активистов". По информации Gulagu.net, осуждённого избивали, чтобы получить показания об участии в бунте другого уроженца Тувы – Кежика Ондара.

Ранее родственники Ондара заявили о пытках в СИЗО. По словам сестры Ондара, её брату вставляли в прямую кишку кипятильник, который там взорвался. Травмы заключённого, которому провели уже две операции, подтвердила уполномоченный по правам человека Иркутской области Светлана Семёнова. Омбудсмен заявила, что заведено уголовное дело о пытках.

Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Бунтующие записали видеообращение из горящей промзоны, в котором пожаловались на регулярные издевательства и избиения.