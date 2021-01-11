Палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте

Палата представителей конгресса США опубликована сегодня резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Глава исполнительной власти США обвиняется в "подстрекательстве к мятежу". "Президент Трамп поставил под серьёзную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты", записано в резолюции.

Президентский мандат Дональда Трампа завершается 20 января, одновременно с инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

Инициаторы резолюции об импичменте рассчитывают на то, что после обсуждения резолюции 13 и 14 января, члены Палаты представителей проголосуют за импичмент, а Сенат утвердит это решение. В таком случае дорога к участию Трампа в новых выборах главы государства будет закрыта.

На минувшей неделе, 6 января, сторонники Трампа, приехавшие Вашингтон из разных штатов, устроили демонстрацию перед Капитолием и ворвались в здание, сломив сопротивление охраны. Беспорядки произошли в то время, когда конгрессмены должны были утвердить результаты президентских выборов.

Жертвами мятежа сторонников Трампа стали пять человек.

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