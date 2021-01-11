Баку и Ереван восстановят транспортные и экономические связи

По итогам трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве принято совместное заявление.

Трое лидеров договорились восстановить "все экономические и транспортные связи" между Азербайджаном и Арменией. Для этого, как предложил Владимир Путин, будет создана Трёхсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров трёх государств.

Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне график восстановления перевозок – при соблюдении мер безопасности – через Азербайджанскую Республику и Республику Армения.