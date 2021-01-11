Шаурма имени Сталина

В Москве в понедельник возле офиса общества "Мемориал" собрались около двадцати сторонников писателя Захара Прилепина и его партии "За правду". Они решили заступиться за кафе "Stal'in Doner", которое недавно открылось в Москве. "Мемориал" ранее заявил, что подобное название — "это неуважение памяти наших соотечественников, жертв сталинской диктатуры". Сторонники Прилепина в ответ призвали "направиться в офис организации "Мемориал" и уточнить, что делают иностранные агенты в нашей стране". ("Мемориал" официально включён в перечень таковых). Кафе сейчас приостановило работу – после того как привлекло внимание полиции.