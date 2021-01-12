ФБР предупреждает о возможности протестов во всех 50 штатах

Федеральное бюро расследований разослало служебный меморандум, в котором говорится о возможности протестов с участием вооруженных людей во всех пятидесяти штатах и в столице страны Вашингтоне, если будет предпринята попытка отстранить президента Дональда Трампа от власти на основании 25 поправки к конституции до окончания его президентского срока 20 января.

Об этом со ссылкой на источники в ФБР сообшают американские СМИ. Согласно CNN, в распоряжении которой оказался меморанудм, у ФБР есть информация о том, что непоименованная группа намерена организовать "штурм" административных зданий, принадлежащих федеральной и местной власти во всех штатах и призывает другие группы присоединиться к ней. Протесты могут пройти за несколько дней до президентской инаугурации Джо Байдена.

Официально ФБР не комментирует эту информацию. В понедельник Национальная служба парков сообщила о закрытии на две недели доступа к монументу Джорджу Вашингтону в центре американской столицы, что стало реакцией на угрозы.

В среду Палата представителей Конгресса США планирует проведение голосования по вопросу об импичменте президента Трампа за его роль "в подстрекательстве к мятежу". Так конгрессмены-демократы оценивают выступление президента Трампа на митинге его сторонников, после которого демонстранты направилась на Капитолий и ворвались в здание Конгресса, прервав заседание, на котором утверждались результаты президентских выборов. Конгрессмены-республиканцы предлагают ограничиться вынесением официального порицания. Для обеспечения безопасности в столицу США вводятся дополнительные подразделения Национальной гвардии. К концу недели их численность достигнет 10 тысяч военнослужащих.