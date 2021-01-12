Мальта раскрыла россиян с "золотыми паспортами"

Власти Мальты опубликовали список участников государственной программы, получивших мальтийское гражданство в обмен на инвестиции в 2019 году. Обладателями, так называемых золотых паспортов, стали более 3 тысяч человек. Из них, по данным РБК, не менее 300 выходцев из стран бывшего СССР, в том числе России. Оценка проводилась на основе имён, мальтийские власти исходное гражданство не раскрывают.



Среди получателей паспортов входящей в Европейский союз Мальты — миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов "Технониколь" Сергей Колесников. Он подтвердил РБК факт получения мальтийского гражданства.

В списке обладателей мальтийского гражданства также оказались полные тёзки нескольких российских бизнесменов. Основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта "Петрович" Андриана Мельникова; сына экс-президента "Роснефти" Сергея Богданчикова Алексея (бывший вице-президент НОВАТЭКа, сейчас — совладелец компании DataPro, занимается развитием дата-центров); одного из основателей девелопера ЛСР Георгия Ведерникова; акционера компании для размещения оборудования сотовой связи "Вертикаль" Георгия Чумбуридзе; совладельца фармацевтической компании "Валента Фарм" Антона Стрекалова; гендиректора энерготрейдера "Русэнергосбыт" Андрея Зиновьева.

На запрос РБК в "Валенте Фарм" сообщили, что не дают комментариев по вопросам, относящимся к частной жизни сотрудников компании. В "Петровиче" отказались от комментариев.

Мальта выдаёт паспорта в обмен на инвестиции с 2013 года. Для этого надо внести 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд страны, вложить ещё 150 тысяч евро в её экономику и купить или арендовать недвижимость.

Помимо Мальты "золотые паспорта" предоставляли Кипр и Болгария. В октябре 2020 году власти Кипра объявили о прекращении программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции, которая действовала с 2002 года. Причиной стали расследования СМИ, в которых утверждалось, что не все обладатели "золотых паспортов" соответствовали правилам получения гражданства.