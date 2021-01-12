ВОЗ: коллективный иммунитет к коронавирусу появится не скоро

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что коллективный иммунитет к коронавирусу, вызывающего инфекцию COVID-19, вряд ли появится в наступившем году.

"Даже если вакцины начнут защищать наиболее уязвимые группы, мы не достигнем какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году", - заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. "То, что коллективный иммунитет появится в ряде стран, пока не защитит население по всему миру", - добавила она.

От Европы до Америки и Азии вирус продемонстрировал устойчивость, несмотря на все возможные карантинные меры, которые вводились за последние месяцы, чтобы сдержать болезнь. Как отмечается в сообщениях СМИ, уровень вакцинации должен составлять около 70 или 80 процентов, чтобы население было защищено от лёгкой передачи вируса от человека к человеку.

В странах Европы и США, где население начали прививать препаратами от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna, процесс пока идёт медленно из-за ограничений на производство и поставку медсредств в сочетании с трудностями, связанными с организацией массовой вакцинации.

В понедельник немецкая BioNTech сообщила, что рассчитывает на выпуск в 2021 году примерно двух миллиардов доз вакцины за счет новых производственных мощностей. Ранее говорилось об изготовлении 1 миллиарда 300 миллионов доз.

Два миллиарда доз обеспечат защитой миллиард жителей планеты – при схеме введения препарата в два этапа. Всего население Земли составляет сейчас около 7,6 миллиарда человек.

Среди других производителей вакцин – Китай и Россия. Министр здравоохранения России Михаил Мурашкозаявил на прошлой неделе, что в стране от коронавируса привито уже 800 тысяч человек. Препарат "Спутник-V", разработанный центром имени Гамалеи, Россия рассчитывает поставить в ряд стран, включая Сербию и Аргентину.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, выступая 11 января, отметила, что в разработке вакцин был достигнут "невероятный прогресс". "Еще года назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин ор коронавируса. И они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливы", - сказала эксперт.