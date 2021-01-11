Минздрав разрешил испытания упрощенной версии "Спутника V"

Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических испытаний препарата "Спутник Лайт", следует из данных реестра ведомства. Испытания будет проводить Центр им. Гамалеи.

Испытания начались 8 января, их завершение намечено на декабрь 2021 года. В испытаниях примут участие 150 добровольцев. Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения, одна доза составляет 0,5 мл. Испытания будут проводиться на базе Сеченовского университета в Москве и двух организаций в Санкт-Петербурге — научно-исследовательского центра "Эко-безопасность" и НИИ гриппа имени А.А.Смородинцева, пишет "Фармацевтический вестник".

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что лайт-вакцина будет представлять собой один из двух компонентов вакцины "Спутник V", прививка с помощью которой делается в два этапа. Гинцбург отметил, что, скорее всего, иммунитет после введения лайт-вакцины будет сохраняться менее длительный срок — на протяжении трех-четырех месяцев. Но если человек, которому ввели лайт-вакцину, все же заболеет коронавирусом, тяжелой формы заболевания у него не будет. При этом спустя три месяца после введения лайт-вакцины пациенту можно будет поставить и второй компонент "Спутника V", продлив тем самым защиту организма.

"Этот клеточный механизм намного выраженнее активизируется при первичном введении дозы вакцины. Вроде антител у тебя нет, но клетки все сенсибилизированы, они признают этот антиген. Если даже тебе попадет коронавирус, а у тебя не будет антител, все равно ты будешь защищен за счет этого клеточного механизма. Если доказано на основании данных, что есть клеточный механизм, что он активизируется, то я считаю, что одна доза вакцины — тоже хорошо, лучше, чем ничего", — говорил Михаил Костинов, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова.