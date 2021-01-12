В Подмосковье покончил с собой командир воинской части ГРУ

В Подмосковье покончил с собой командир воинской части "Мещерино-1" (№30258) в Ступинском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно открытым данным, часть принадлежит к военной разведке — главному управлению Генштаба вооруженных сил, известному так же как ГРУ (предположительно, к космической разведке). Имя скончавшегося командира не называется. Согласно базе Единого государственного реестра юридически лиц, частью с апреля 2017 года руководил Игорь Попов.

Причины самоубийства не раскрываются. Сообщается, что офицеру оказывали медицинскую помощь, но он умер в карете скорой помощи.