В Москве покончил с собой второй за месяц сотрудник ФСО

В Москве покончил с собой второй за месяц сотрудник Федеральной службы охраны — спецслужбы, занимающейся, в частности, охраной ключевых чиновников и президента Путина. Инцидент произошёл в понедельник, 21 декабря на северо-востоке города. Тело подполковника службы, имя которого не называется, было обнаружено под окнами многоквартирного дома, где он жил, сообщает “Московский комсомолец”.

О гибели заместителя начальника одного из отделений ведомства сообщает так же государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник. Подробности агентством не раскрываются. По данным МК, подполковник впал в депрессию после того как от сердечно-сосудистой недостаточности умерла его 42-летняя жена, так же работавшая в ФСО.

Самоубийство подполковника — второе в Москве в его службе за месяц, о котом стало известно. 30 ноября на территории Кремля покончил с собой сотрудник управления личной охраны президента Михаил Захаров. Издание “База” рассказывало, что незадолго до смерти он жаловался на переработки и поссорился с начальством.