В России осудили троих крымских татар по очередному "делу Хизб ут-Тахрир"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима троих крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщили Крым.Реалии в "Крымской солидарности", Энвера Омерова приговорили к 18 годам заключения. Его обвинили в организации деятельности террористической организации. Его сын Риза Омеров приговорён к 13 годам в колонии строго режима. Айдеру Джаппарову суд назначил наказание в виде 17 лет колонии — их обвинили в участии в террористической организации. Всем троим также вменили приготовление к насильственному захвату власти.

Следствие утверждает, что подсудимые проводили собрания, на них они планировали работу ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Белогорске и вербовку новых участников. В качестве доказательств обвинения в суде были представлены негласные аудиозаписи трех собраний с участием обвиняемых, показания засекреченных свидетелей и изъятые в ходе обысков тексты.

В "Крымской солидарности" со ссылкой на материалы дела сообщают, что обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать и не призывали других к террористическим действиям. Доказательства, свидетельствующие о попытке свержения конституционного строя Российской Федерации и захвата власти также отсутствуют. Материалы дела содержат аудиозаписи, на которых зафиксировано, что осужденные вели дискуссии на религиозные и политические темы.

Возле здания суда в Ростове, а также в Симферополе возле подконтрольного России Крымского военного гарнизонного суда, где оглашение приговора должны были организовать по видеосвязи, собрались десятки крымских татар. Активисты "Крымской солидарности" сообщили, что полиция собирает личные данные собравшихся. Позже стало известно, что видеотрансляцию оглашения приговора отменили.

Энвера и Ризу Омеровых и Айдера Джаппарова задержали после обысков в июне 2019 года в домах крымских татар в трех районах аннексированного Россией Крыма.

Правозащитный центр "Мемориал" признал их и многих других крымских татар, обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир", политическими заключенными.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году больше ста крымских татар подверглись уголовному преследованию за участие в религиозном движении "Хизб ут-Тахрир". В России движение "Хизб ут-Тахрир" запрещено с 2003 года. На территории Украины и большинства европейских стран его деятельность законна.