ФСИН просит суд заменить Навальному условный срок на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Симоновский районный суд Москвы с иском о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока лишения свободы на реальный. Иск был подан накануне, в первый рабочий день после новогодних каникул - следует из карточки дела на сайте суда. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Испытательный срок, который был назначен Навальному по так называемому "делу Ив Роше", при этом истёк 30 декабря.

За два дня до истечения этого срока на сайте ФСИН появилось сообщение о вызове Навального, который в августе был перевезён в Германию на лечение после отравления и сейчас находится в этой стране, в уголовно-исполнительную инспекцию в Москве для регистрации. На явку Навальному дали меньше 24 часов, сославшись на статью в медицинском журнале Lancet, где якобы говорилось, что Навальный (его имя в статье не названо, однако очевидно, что речь идёт о нём) полностью выздоровел. В случае неявки ФСИН пригрозила обратиться в суд. Политик в указанное время не явился. Иск, как следует из карточки дела, подан "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

Навальный был приговорён в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили ещё на год). Само дело и приговор Навальный считает политически мотивированным. ЕСПЧ постановил, что его права в ходе процесса были нарушены и присудил ему компенсацию, приговор однако не был изменён.

Навальный прокомментировал иск ФСИН в твиттере:

В случае, если иск будет удовлетворён, Навальному при возвращении в Россию будет грозить задержание и отправка в места лишения свободы. Сам политик не раз высказывал предположения, что власти будут мешать его возвращению в страну. В то же время, он утверждал, что непременно вернётся, как только завершит реабилитацию.