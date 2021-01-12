Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении РСЕ/РС

Роскомнадзор во вторник составил первые восемь протоколов по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях в отношении СМИ, признанных в России "иностранными агентами", сообщается на сайте ведомства.​ Протоколы относятся к деятельности медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) и её проектов.

Заявление в Роскомнадзор с информацией о том, что РСЕ/РС не выполняет приказ ведомства, с 30 октября 2020 года существенно ужесточивший правила маркировки контента на всех платформах, в начале ноября года подал генеральный директор Агентства федеральных новостей Евгений Зубарев. 29 декабря Роскомнадзор провёл проверку по этому заявлению, после чего направил в ООО "РСЕ/РС", представляющее интересы медиа-корпорации в России, уведомления о составлении 130 административных протоколов по фактам нарушения приказа. Согласно планам ведомства, их составление завершится в начале февраля.

Протоколы будут переданы в суд, который может наложить за каждое нарушение штрафы до 500 тысяч рублей на юридическое и до 50 тысяч на должностное лицо. Общая сумма санкций за финансовые нарушения, вероятно, составит десятки миллионов рублей.