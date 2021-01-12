Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении РСЕ/РС

Роскомнадзор во вторник составил первые восемь протоколов по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях в отношении СМИ, признанных в России "иностранными агентами", сообщается на сайте ведомства. Протоколы относятся к деятельности медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) и её проектов.
Заявление в Роскомнадзор с информацией о том, что РСЕ/РС не выполняет приказ ведомства, с 30 октября 2020 года существенно ужесточивший правила маркировки контента на всех платформах, в начале ноября года подал генеральный директор Агентства федеральных новостей Евгений Зубарев. 29 декабря Роскомнадзор провёл проверку по этому заявлению, после чего направил в ООО "РСЕ/РС", представляющее интересы медиа-корпорации в России, уведомления о составлении 130 административных протоколов по фактам нарушения приказа. Согласно планам ведомства, их составление завершится в начале февраля.
Протоколы будут переданы в суд, который может наложить за каждое нарушение штрафы до 500 тысяч рублей на юридическое и до 50 тысяч на должностное лицо. Общая сумма санкций за финансовые нарушения, вероятно, составит десятки миллионов рублей.
- В конце 2017 года в список СМИ – "иностранных агентов" в России были включены, в частности, Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также ещё несколько подразделений медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения, в частности, они обязаны предоставлять регулярные финансовые отчёты о своей деятельности и определённым образом маркировать свои публикации в СМИ. РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства.
- СМИ-"иностранным агентом" в России могут признать также физических лиц. В декабре министерство юстиции России включило пять человек в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". В реестр попали правозащитник Лев Пономарёв, активистка Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, сотрудничающие с Радио Свобода журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов. Минюст не разъяснил, на каких основаниях включил в реестр этих людей.
- Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода оценивает действия российских властей в связи с законодательством о СМИ – "иностранных агентах" как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, и шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию". Руководство корпорации неоднократно отмечало, что её статус гарантируют журналистскую независимость и не допускают политического и цензурного вмешательства в редакционную политику.
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