Новые враги народа. Рунет о расширении списка иноагентов

Новогодний подарок от Министерства юстиции – там впервые внесли в список иностранных агентов несколько физических лиц:

28 декабря 2020 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна.

Станислав Рачинский:

Про то, что статус иностранного агента некоммерческим организациям присваивается совершенно произвольно, уже много рассказывалось. Теперь ярлыки будут прилеплены и на людей.

Вот такая новая реальность.

Кирилл Гончаров:

Начинали с фирм, потом перешли к общественным организациям и вот закономерный финал, теперь иностранные агенты - люди.

Николай Кузьмин:

В интересные времена живём, имеющие за границей жилье и детей чиновники, депутаты и прочие пропагандисты называют себя патриотами, а рискующие собственным здоровьем ради будущего России журналисты и активисты становятся иностранными агентами.

Мария Штерн:

По степени невменяемости этот список уже с самого начала превосходит все прочие репрессивные «списки» РФ вместе взятые.

Алексей Макаркин:

"Псковская губерния" - одна из лучших региональных газет страны.

Денис Камалягин - ее главный редактор.

Сегодня он признан иностранным агентом.

Иван Бабицкий:

Но самое прекрасное тут, пожалуй, не в самом факте, а в том, что перечень официально называется «Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента».

То есть Лев Пономарёв теперь юридически не просто иностранный агент, а иностранное средство массовой информации!

Всеволод Чернозуб:

Льва Пономарёва первым в России назначили иностранным агентом. И не просто агентом, а СМИ-агентом, что ещё круче. Я невероятно горжусь знакомством и уверен, что это лучшая награда общественному деятелю в нашей стране. Настоящее признание заслуг. Продолжайте в том же духе!

Демьян Кудрявцев:

Первым физическим лицом - иноагентом объявили Льва Пономарева. Он уже был "лицом" - доверенным лицом Андрея Дмитриевича Сахарова в 1989 году. Бывают разные авторитарные режимы - левые, правые, религиозные, националистические. Безо всяких эмоций, чисто диагностически, нужно отметить: из всех возможных вариантов выбор делается в пользу "позднесоветского реваншизма". Чему нас научили в школе - тому и мы.

Алексей Венедиктов:

Можно и Андрея Дмитриевича Сахарова включить в список иноагентов. Посмертно. Тут он как раз со Львом Пономаревым

Александр Плющев:

То, что Сахаров в путинской России был бы иностранным агентом, не вызывает никаких сомнений. "Сахаровский центр" был признан таковым 6 лет назад.

София Крапоткина:

Сегодня моего друга и коллегу-журналиста Сергея Маркелова внесли в список "иностранных агентов". Я Сергея знаю как одного из самых талантливых репортеров – с шилом в одном укромном месте, любопытного, с отличным чувством юмора и совершенно бесстрашного.

Евгения Калкина:

Дарья Апахончич, я с тобой! Ты супер! Будем считать это признанием твоих заслуг перед обществом.

Дарья Серенко:

Шлю поддержку Дарье Апахончич.

Людей, живых людей, идущих и работающих рядом, начали признавать иноагентами. В таком случае, хочу жить в стране иноагентов - буду тогда уверена, что живу среди хороших людей.

Александр Морозов:

Выбор первых пяти фигур - совершенно дикий, но он ни о чем не говорит, его нельзя толковать, как конкретный сигнал конкретным профессиональным группам. Это - список "мести". И в него будут включать не из какой-то системной логики, а просто "на кого донесли". Включение в эту первую пятерку Льва Пономарева, который многие годы был в президентском совете по правам человека, говорит только о том, что никакое "прошлое" теперь не имеет значения. Поскольку произошло "обнуление". И оно касается не только сроков Путина, а вообще всех и всего.

Алексей Сидоренко:

Давно такого наступления на гражданское общество не было. Людей с идеями, с ценностями сознательно стигматизируют. Это точно войдет в учебники как одна из темных страниц истории. Давайте ее запомним. И запомним тех, кто принимал эти решения.

Дмитрий Гудков:

Наказание за непризнание себя иностранным агентом и невыполнение требований закона – до 5 лет колонии. А как себя признать?

Лев Пономарев сейчас правильно говорит: что он, должен надеть желтую звезду? Или стразу в цвета триколора?

Государство намеренно создало такие правила, которые невозможно исполнить. А знаете, почему? – Потому что их нет.

Что должен делать человек-иноагент? Отчитываться? О чем? Куда? Что, Льву Александровичу в его 79 лет сейчас отправить в Минюст справки о своей пенсии? Собственно, его «За права человека» признали иноагентом еще раньше за грант от ООН. Ну, это понятно, самая опасная для России враждебная организация.

Властям не нужна «защита Родины от врагов». Им нужно, чтобы любого человека в любой момент можно было обвинить в чем угодно. И чем меньше будет понятно, на кого это обвинение падет, чем более бездоказательным оно будет, тем лучше.

Потому что это и есть репрессии. Случайные расстрелы на улицах, спонтанные объявления врагами народа. Всех подряд. Начали, конечно, с журналистов, правозащитников, художников. Учителям, врачам и другим шпионам трех разведок приготовиться.

Это и есть «Процесс» Кафки, когда вы не узнаете, в чем вас обвиняют, до самой казни. А расскажут о ней – только иностранные агенты.

Иван Стариков:

У нас вечно останавливаются на полумерах. Мне кажется, по примеру одного государства прошлого века можно было бы ещё дополнить соответствующий закон и сделать нашивку в виде звезды на одежду, дабы сознательные граждане сразу понимали, кто перед ними. Причём, звезда пусть будет бело-синяя с четырьмя лучами, как на флаге НАТО. А по примеру другого государства, от которого РФ декларирует свою преемственность, можно обязать носить на спине вышитые литеры ИА и номер. Или хотя бы отселять за 101-й километр, если они ещё не там. А то пока надо только писать везде, что ты иноагент, вообще мелочь.

Александра Архипова:

Знаете что, дорогие друзья. Уже хочется покинуть страну на постоянной основе, так сказать.

Николай Кононов:

В России скоро останется три категории граждан — государевы люди, иноагенты и «товарищ майор, это чудовищная ошибка».

Денис Камалягин:

Если я ходячее СМИ, обязан ли я под лейблами фирм на одежде ставить "на правах рекламы"?

Иван Курилла:

Беда только, что в Фб число френдов ограничено, - думаю, очень быстро запас исчерпается, - тут-то явно широкой сетью пошли.

Николай Подосокорский:

В связи с предновогодней волной репрессий можно впасть в некоторую печаль, а временами даже в отчаяние, а можно немного пошалить и постебаться над держимордами. Прочел в комментариях оригинальное предложение - создать НКО с названием "Иностранный агент", а также учредить элитарную "Ассоциацию иностранных агентов", членство в которой было бы весьма почетным и требующим наличия реальных заслуг. Вообще идея создания даже не ассоциации, а ордена "иноагентов", то есть честных, просвещенных, глубоко порядочных людей, болеющих душой за страну и народ и претерпевших за это от режима, кажется мне очень перспективной.

Внутри Ордена надо сделать свою иерархию и присваивать новую гражданскую степень отличия за аресты, штрафы, увольнения, травлю в СМИ и т.п. Отсидевшие же в тюрьме по политическим статьям образовывали бы почетный легион и пользовались особым уважением. Можно и специальные ритуалы придумать для членов Ордена, чтобы было весело и познавательно одновременно. Символом ордена ИноАгентов надо сделать мультяшного ослика, а лицом и вдохновителем - нашего главного ИА - незабвенного Иосифа Александровича. В фильме Юрия Мамина "Бакенбарды" было общество пушкинистов, а тут будет орден иноагентов-бродскистов, непременно с правым и левым уклоном. Почетным магистром ордена избрать уважаемого Льва Александровича Пономарева.

Лев Шлосберг:

Иностранным агентом в фашистском государстве становится любой человек с чувством личного достоинства. Правда становится иностранным агентом. Свобода становится иностранным агентом.

Авгиевы конюшни российского законодательства будут расчищены. Обстоятельства принятия законов воинствующего фашизма будут предметом следствия и суда.

Всем обладателям новых российских государственных знаков отличия желаю спокойствия и уверенности в своих силах. Их задела агония трусов и лжецов. Это неприятно, но преодолимо. Как и весь морок нынешней российской власти.