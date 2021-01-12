В Норильске задержали дежурного диспетчера по делу о сходе лавины

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии задержал оперативного дежурного диспетчерской службы администрации Норильска по подозрению в халатности, повлекшей смерть людей. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следователи считают, что дежурный не включил в оперативную сводку предупреждение об опасности схода лавины, в результате которой на горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" погибли три человека.
По данным следствия, 30 декабря 2020 года специалисты краевого МЧС составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций в регионе. В нём они сообщили, что с 31 декабря по 11 января в горных районах Красноярского края сохраняется лавиноопасность, и перечислили превентивные меры, чтобы ее избежать. Прогноз был получен оперативным дежурным диспетчерской службы мэрии Норильска, но сведения о возможных сходах лавин в оперативную сводку он не включил. Следователи полагают, что именно из-за халатности дежурного власти города не предприняли необходимых мер.
Ранее Следственный комитет провел обыски в мэрии Норильска и в Ростехнадзоре, установив, что дома, попавшие под сход лавины, не относятся к горнолыжному комплексу "Гора Отдельная". Здания были построены самовольно без разрешительных документов.
- Три человека погибли при сходе лавины в ночь с 8 на 9 января на горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" в Норильске. Снег завалил несколько расположенных на территории комплекса домов. Поисково-спасательные работы проходили в метель при температуре минус 23 градуса по Цельсию. Погибшие – местный предприниматель, его жена и их полуторагодовалый ребёнок. 14-летний сын умершей пары был доставлен в госпиталь в тяжёлом состоянии, он находится в реанимации. В краевом Минздраве заявили, что состояние ребенка оценивают как стабильно тяжелое.
- Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, из-за которых погибли больше двух человек. Позже завели второе уголовное дело - о халатности, приведшей к гибели двоих и более людей.
- Горнолыжный комплекс работает на этом месте с середины 60-х годов XX века, это один из немногих массовых спортивных объектов, доступных жителям города, попасть в который можно только самолётом.
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