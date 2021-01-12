Русский бизнес в погоне за иностранным гражданством

Мальта вновь отчиталась о выдаче десятков "золотых паспортов" богатым россиянам. Зачем им иностранное гражданство? От чего оно их страхует? Удастся ли Владимиру Путину пополнить казну за счет повышения налоговой ставки на деньги, которые россияне выводят в офшоры? В эфире экономист и политик Андрей Нечаев, политик Алексей Мельников (партия "Яблоко"), журналист из Лондона Андрей Остальский, корреспондент РС в Мадриде Виктор Черецкий. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.