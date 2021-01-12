Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Русский бизнес в погоне за иностранным гражданством

Аэропорт Мальты

Мальта вновь отчиталась о выдаче десятков "золотых паспортов" богатым россиянам. Зачем им иностранное гражданство? От чего оно их страхует? Удастся ли Владимиру Путину пополнить казну за счет повышения налоговой ставки на деньги, которые россияне выводят в офшоры? В эфире экономист и политик Андрей Нечаев, политик Алексей Мельников (партия "Яблоко"), журналист из Лондона Андрей Остальский, корреспондент РС в Мадриде Виктор Черецкий. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG