Пенс отверг призыв Конгресса отстранить Дональда Трампа от власти

Вице-президент США Майк Пенс объявил о том, что он не намерен начинать процесс отстранения президента Дональда Трампа от власти на основании полномочий, предоставленных ему 25-й поправкой к конституции страны.

"Я не считаю, что такие действия в интересах нашей страны, что они соответствуют конституции", - говорится в письме вице-президента Пенса, адресованном спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. По словам Пенса, подобный шаг станет "ужасным прецедентом". Он называет призыв отстранить президента Трампа от власти за восемь дней до истечения срока его президентских полномочий политическими играми. Майк Пенс призвал законодателей "воздержаться от акций, которые ещё больше расколют общество и разожгут страсти".

Письмо вице-президента Пенса было обнародовано за несколько часов до голосования в Палате представителей по резолюции, призывающей Пенса и членов кабинета Дональда Трампа прибегнуть к 25 поправке и лишить президента Трампа власти за его выступление на многотысячном митинге своих сторонников, после которого несколько сотен участников митинга ворвались в здание Капитолия.

Одновременно, члены Конгресса в среду должны провести голосование по единственной статье импичмента президента Трампа, в которой он обвиняется в призыве к мятежу. Согласно предварительным данным, все члены Палаты представителей-демократы поддержат импичмент, о готовности присоединиться к ним заявили больше десятка республиканцев, что гарантирует одобрение импичмента Палатой представителей. Окончательное решение по этому вопросу принимает Сенат. Он вряд ли примется за рассмотрение дела об импичменте до президентской инаугурации Джо Байдена, которая пройдет 20 января.

Накануне Трамп впервые прокомментировал планы демократов объявить ему импичмент, сравнив их с "охотой на ведьм". Трамп также сказал, что эти планы вызывают "гнев" у многих людей.