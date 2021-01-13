Как унизить Путина. Соцсети о возвращении Навального в Россию

Придя в себя в берлинской клинике, Алексей Навальный сразу же заявил, что намерен вернуться в Россию. И не стал откладывать дело в долгий ящик: сегодня он объявил в Инстаграме, что купил билет в Москву на 17 января.

Ничего более интересного в российской политике в новом году пока не случалось.

Александр Фельдман

Январь продолжает отжигать!

Иван Курилла

В 2020 году много что поменялось. Например, это была последняя попытка Кремля перехватить инициативу, вновь начать задавать повестку дня. Но и она пошла вкривь - обнуление конституции и празднование юбилея победы попало в тень пандемии.

В последние месяцы повестку дня задает Алексей Навальный. Желаю ему удачи!

Кирилл Лятс

С приезда Навального и начнется 2021 год, а 2020й закончится.

Роман Попков

Наконец-то. Хоть Навальный заставит всех нас думать о России, а не о США.

Но прокремлевские телеграм-каналы даже эта новость пока не заставила переключиться с США на Россию.

Мышь в овощном

Относительно объявления главным российским оппозиционером своих планов по возвращению в Россию.

Самое определенное, что можно сказать сейчас: если Алексей Навальный в воскресенье действительно спустится по трапу в Москве – это будет означать, в первую очередь, то, что на инаугурацию Байдена его не позвали.

Решение оппозиционера многим кажется безрассудным. Другие ничего иного от него и не ждали.

Андрей Волна

С точки зрения обывателя (раньше говорили - «мещанина») - он безумец.

На самом же деле Навальный - политик и патриот.

И отчаянно смелый парень.

Будем встречать, конечно.

Сергей Пархоменко

Видимо, человек, который знает, что только что его пытались убить,- и знает, кто, и знает, как,- думает иначе, чем мы, и мир вокруг видит иначе.

Алексей Беляков

17 января Навальный собирается вернуться в Москву. Уже купил билеты на самолет. Ну мы все знаем про новое уголовное дело и про то, что для власти он не просто враг, а враг номер один.

Он всё-таки дико крутой чувак. Непобедимый. Неубиваемый. Во всех смыслах этого слова.

Мария Эйсмонт

Навальный потрясающе смелый человек. Да, я хотела бы такого президента.

Александр Подрабинек

Можно по-разному относиться к Алексею Навальному как к политику, но в мужестве ему не откажешь. В воскресенье 17 января он прилетает в Россию. Он возвращается в то время, как все умные, дальновидные и осторожные люди из России бегут. Дома не все в порядке, но это наша страна, и ничего с этим не поделаешь.

Многим нравится, как в этом контексте звучит название авиакомпании, рейсом которой возвращается Навальный – в том числе в сочетании с текстом новогоднего поздравления, которое компания публиковала в соцсетях.

Виталий Рувинский

"Мы уже попросили у Деда Мороза новых самолётов и безграничных полётов. Желаем вашим семьям самого ценного — здоровья. А о добрых впечатлениях и новых путешествиях мы позаботимся".

Дед Мороз творчески подошел к просьбе и подарил авиакомпании "Победа" пассажира Навального.

Пусть теперь выполняют свое обещание и позаботятся о добрых впечатлениях.

Мария Филимор-Слоним

Алексей Навальный, как герой русских волшебных сказок

Улетел он на стальном коне в Томск Иваном-солдатским сыном, простым оппозиционным деятелем, борцом с несправедливостью, врагом Кащея Бессмертного, а возвращается домой всемирно известным героем, искупавшись в живой воде берлинской клиники, исцелившимся от отравления, и яды кремлевского Кащея Бессмертного, который хотел его убить, оказались бессильными. В Москву возвращается уже не просто скромный герой, а Иван-царевич. На стальном коне по имени Победа. Кащей Бессмертный в своем бункере скрежещет зубами, Змей-Горыныч шипит всеми своими двенадцатью повестками…

У русской волшебной сказки всегда был хороший конец: герой побеждает, враг повержен. Ведь так?

Аркадий Дубнов

Навальный опять перебивает мировую повестку дня.

Пока Твиттер его не забанил, он объявил, что 17 января возвращается в Москву, причем не иначе, как рейсом "Победы".

Похоже, только блэкаут в Москве в правильно организованные крещенские морозы может сорвать эти планы)

"Победу" же никто не у нас не отнимет, не так ли...

Анна Монгайт

Навальный возвращается 17 января на Победе ) как аллегорично . Интересно , что Они сейчас сделают , отменят рейс или переименуют Победу?

Каким будет ответный ход властей, сейчас гадают все.

Федор Крашенинников

17 января Алексей Навальный вернется в Москву из Берлина, рейсом "Победы".

Нас ждут четыре дня охранительной истерики.

Не удивлюсь, если отменят рейс или срочно закроют авиакомпанию.

Алиса Зюс

О, а давайте тотализатор - что будет 17 января?

1. Оцепят Внуково

2. Уведут самолет на другую посадочную полосу

3. Отменят рейс

4. Перекроют летное поле

5. Ликвидируют авиакомпанию

Еще варианты?

Виктор Буравлев

НОВОСТЬ

Алексей Навальный собрался домой

Со своей молодой женой.

Полковник Путин собрал свой пул

И сказал им: "Он явно больной.

Мы у власти давно, уже двадцать лет.

Нам не страшен мятежник любой,

Но по новым данным разведки

Он приедет покончить с собой".

Реакция властей во многом зависит от того, какую встречу организуют Навальному его сторонники, считают некоторые комментаторы.

Игорь Эйдман

Навальный возвращается в Москву 17 января рейсом Победы. Теперь многое зависит от того, как его встретят москвичи. И дело даже не только в отношении к нему самому. Массовая встреча Навального в Москве была бы звонкой пощёчиной Путину. Причём, чем больше людей придет встречать Навального, тем унизительнее будет эта оплеуха. Хотите унизить Путина? Приезжайте в аэропорт встречать Навального!

Если трусливая путинская обслуга почувствует, что сила уже не на его стороне, сольет своего шефа немедленно. Вспоминается исторический анекдот о возвращении Наполеона в Париж из известной книги Тарле (на заметку Соловьеву с Киселевым):

"Правительственная и близкая к правящим сферам парижская пресса от крайней самоуверенности перешла к полному упадку духа и нескрываемому страху. Типичной для ее поведения в эти дни была строгая последовательность эпитетов, прилагавшихся к Наполеону по мере его наступательного движения от юга к северу. Первое известие: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан». Второе известие: «Людоед идет к Грассу». Третье известие: «Узурпатор вошел в Гренобль». Четвертое известие: «Бонапарт занял Лион». Пятое известие: «Наполеон приближается к Фонтенебло». Шестое известие: «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже». Вся эта литературная гамма уместилась в одних и тех же газетах, при одной и той же редакции на протяжении нескольких дней".

А что, слабо так? "Фигурант уголовных дел собирается вылететь из Берлина", "Блогер летит в Москву", "Тысячи москвичей приветствуют известного политика Навального".

Если серьезно, Навального могут попытаться арестовать прямо в аэропорту, и это ещё один повод его встретить.

Александр Рыклин

На сайте авиакомпании «Победа» на 17 января запланирован один рейс с вылетом из Берлина в 14:45 и прибытием в аэропорт Внуково в 19:20.

Андрей Мальгин

"Победа" прилетает не в Шереметьево, а во Внуково. Не перепутайте!

Во Внуково есть личный путинский терминал. Не перепутайте! Туда не ходите.

Кстати, интересно было бы взглянуть на состав экипажа 17 января. В каком будут звании? Про пассажиров уж не говорю.

Другие призывают не сравнивать Навального с Ильичом.

Эль Мюрид

Навальный объявил о своем возвращении в Россию 17 января. Аналогия с возвращением Ленина и броневиком на Финляндском вокзале будут несколько натянуты - Ленин возвращался уже после краха царского режима в бурлящую политическую среду. Навальный возвращается (если, конечно, вернется) в болото, а потому его приезд скорее всего, станет броском камня в тину - она просто чавкнет и на этом всё.

С другой стороны, вариантов у Навального немного: остаться в Европе для него означает смерть как политика. Уже через полгода его просто забудут.

Лев Рубинштейн

Навальный анонсировал свое скорое возвращение в Москву. Грядущая реакция власти на это вполне предсказуема. Любопытство может вызвать лишь та форма и та степень свирепости, которые примет эта самая реакция.

Общественная реакция на эту реакцию - тоже, увы, более или менее предсказуема. Замороженное агрегатное состояние общественной активности, к сожалению, очевидно. По крайней мере это так на сегодняшний момент.

Единственное, что на данный момент несомненно, - это то, что Н. в очередной раз демонстрирует и властям, и обществу, и миру, что он ответственный, последовательный и отважный человек и политик.

Сергей Митрофанов

Навальный возвращается. Это адский выбор. Который не учитывает одного, - что места возврата попросту не существует.

Однако именно своим возвратом Навальный и создает это место, считает​ Александр Морозов:

Навальный собрался домой. Дал три дня кремлевцам, чтобы определиться. Взял авиабилет на 17 января.

Воздержимся от банальных призывов не ехать. Раз этот великий человек принял такое решение. И совершает шаг в невозможное. Он принял решение вернуться в "то, чего нет", т.е. в полное отсутствие пространства. Нет ничего: ни пространства, ни самолета, ни аэропорта. Тоннель из одной галактики в другую - исчез, закрылся. Навальный движется и своей траекторией формирует все это отсутствующее: и гейт, и коридор, и место приземления, и и в общем-то - в политическом отношении - целую страну, исчезнувшую ранее с карты. Ковид помешал мне съездить в Шварцвальд и пожать ему руку, до того, как он уедет, а я это хотел сделать с Марусей вместе, чтобы она потом помнила, что видела этого великого старшего современника.

Верным называют решение Навального многие комментаторы.

Гей и Динамит

Дико правильное и смелое решение Алексея. Более того, супер неудобное для российских властей, которые, конечно же, мечтали о том, чтобы он зассал и остался в Берлине. Но Навальный а) не трус и б) умный парень и прекрасно понимает, что даже если его в отместку отправят за решетку, то из тюрьмы у него уж точно будет самый короткий, прямой и быстрый путь непосредственно в Кремль.

Лев Шлосберг

Возвращение Алексея Навального в Россию – принципиальное политическое решение. Это шаг к максимальному обострению противостояния с властями и это максимальное повышение личных рисков. Это прямая политическая атака на Путина.

Российский политик остаётся российским политиком только в России. Эмиграция, к которой примитивно подталкивали Навального, – это путь из российской политики в совершенно другую жизнь, которая никак не влияет на ситуацию в России. В этом смысле для Навального нет альтернативы возвращению.

Открытое объявление Навального о возвращении – это одновременно вызов властям и послание обществу, от которого потребуется мобилизация для поддержки.

Предполагаю, что власти не готовы к возвращению Навального, потому что в их логике жизни главным инстинктом является самосохранение, за которым почти всегда стоит трусость. Эта неготовность может вылиться в истерику и агрессию, включая попытки задержания и лишения свободы.

Если власти пойдут по этому пути, они поднимут авторитет Навального в обществе ещё выше и повысят свои риски на всех предстоящих выборах.

Если власти откажутся от силового сценария, это будет правильно понято как слабость. Хороших вариантов у властей России нет.

В Кремле сейчас наверняка засуетились, полагают в Сети.

Иван Давыдов

Путин: - Я собрал вас, господа, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. К нам едет бузотер.

Сечин: - Как бузотер? Патрушев: - Как бузотер?

Путин: - Бузотер из Берлина, не инкогнито.

Виктор Шендерович

Странная картина, не правда ли?

Главе государства, бессменному лидеру страны, объекту поклонения миллионов своих сограждан, символу огромной империи противостоит человек без имени, жалкий уголовник, растратчик, расхититель леса...

И глава государства дрожит на наших глазах мелкой дрожью и запугивает этого человека без имени, пытаясь предотвратить его возвращение в страну...

Объяснение этого сюжета - совсем простое.

Навальный - это не кировский, а Бирнамский лес (см. пьесу "Макбет"). Почувствуйте разницу.

Перед нами разворачивается совершенно театральная история.

Навальный для Путина - воплощенный ужас приближения кары. И чем бы ни закончился этот сюжет, он не может не впечатлять.