Навальный летит с "Победой"?

13 января Алексей Навальный сообщил, что намерен прилететь в Москву в воскресенье 17 января:

"Сейчас Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня. Но что они там делают мне не очень интересно. Россия - моя страна, Москва - мой город, я по ним скучаю.

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Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты.

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17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы".

Встречайте 😉"

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить". О своих планах оппозиционный политик рассказал в социальных сетях.

Что меняет возвращение лидера оппозиции в столицу России 17 января?

Какие Кремль приготовит контрмеры против Навального?

Какова сегодня политическая и экономическая ситуация в России? Преодолима ли связанная с ковидом и репрессиями апатия?

Обсуждают политик Олег Степанов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зам председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский, адвокат Ольга Михайлова, политолог Аббас Галлямов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 13 января в 19:05

Что меняет возвращение Алексея Навального в Россию?

По ссылке - опрос Радио Свобода