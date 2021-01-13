Общественные деятели потребовали обеспечить "детей ГУЛАГа" жильем

Более ста общественных и политических деятелей направили президенту России Владимиру Путину, главе правительства Михаилу Мишустину письмо с требованием обеспечить жильем "детей ГУЛАГа" – жертв репрессий в СССР, чьи родители до ссылки в лагеря жили в Москве и других крупных городах.

Среди подписавшихся председатель Исполкома Санкт-Петербургского ПЕН-клуба Константин Азадовский, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Георгий Левинтон, историк Лев Лурье, журналист Леонид Парфёнов, актриса Чулпан Хаматова и другие. Письмо опубликовано на сайте газеты "Коммерсант".

Авторы обращения просят, чтобы власти представляли жертвам репрессий "жилье в короткий срок". Они напоминают, что три россиянки – Евгения Шашева, Елизавета Михайлова, Алиса Мейсснер – в 2019 году выиграли дело в Конституционном суде, который обязал "незамедлительно исправить" существующий в стране закон и предоставить жертвам репрессий жилье. Спустя год решение суда не исполнено.

В 1991 году был принят закон "О реабилитации жертв политических репрессий", который давал право репрессированным гражданам вернуться на место жительства на момент ареста. Государство обязано предоставить им в тех городах социальное жилье, причем в первоочередном порядке. Это касалось и их детей, родившихся уже в лагере или ссылке. Однако для того, чтобы получить жильё, надо было доказать своё родство с репрессированным заключенным.

В декабре 2019 года Конституционный суд постановил исправить закон так, чтобы жертвы репрессий могли получить жилье по прежнему месту жительства без дополнительных условий. Однако летом 2020 года российское правительство внесло в Госдуму новый законопроект, который игнорирует предписания суда.

ООН направила властям России письмо, в котором призвала в течение двух лет предоставить детям репрессированных людей ("детям ГУЛАГа") компенсацию за жилье, которого они незаконно лишились в годы советских репрессий.

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