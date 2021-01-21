Гомосексуальный Петербург: неизвестные страницы истории

"Информация о том, что многие российские видные культурные и исторические деятели не были гетеросексуальными, не является частью популярной истории. Об этом не пишут в школьных учебниках и не рассказывают учителя. Мне же захотелось подсветить эту часть истории", – говорит Иван (имя изменено), основатель проекта "Тётки". Он создал его в 2020 году. В рамках проекта Иван рассказывает о гомосексуалах, творивших историю конца XIX – начала XX века, проводит онлайн-экскурсии по местам, где они жили, а также организовывает чтения первых русских ЛГБТ-произведений.

Идея проекта появилась у Ивана после того, как он прочитал книгу Михаила Зыгаря "Империя должна умереть". "Я увидел, что многие культурные и политические деятели того времени не были гетеросексуалами. Меня тогда это удивило, – объясняет основатель проекта. – Несмотря на то, что я живу уже много лет как открытый гей, общаюсь с представителями ЛГБТ-сообщества и интересуюсь историей, многих фактов, описанных в книге, я не знал".

"Тётки" – простое и запоминающееся название

Истории, которые поразили Ивана, удивляли и его друзей из ЛГБТ-сообщества. "Тогда я решил создать красивый проект, который бы доступно и в то же время с легким пафосом рассказал истории выдающихся российских деятелей, подчеркивая их гомосексуальность", – отмечает Иван.

Название появилось почти сразу. Тётки – это калька французского слова tante. В середине XX века тетками в России называли мужчин, занимавшихся проституцией. Позже так стали называть всех гомосексуалов. "Использовать современные термины в отношении людей, которые жили сто лет назад, мне показалось некорректным, а "Тётки" – довольно простое и запоминающееся название".

Гомосексуалы из прошлого века друг с другом связаны

За год проект в инстаграме собрал более семи тысяч подписчиков. Сейчас у него четыре основных направления: рассказ о выдающихся деятелях, фотографии мест, где они жили, экскурсии по памятным местам в Петербурге и чтение ЛГБТ-литературы. Самой популярной оказалась рубрика с биографиями героев проекта.

Первые истории в этом разделе появились по мотивам книги Михаила Зыгаря "Империя должна умереть". Иван вдохновился ею и рассказал про упоминавшихся там персонажей: антрепренера Сергея Дягилева, поэтессу Зинаиду Гиппиус и дядю Николая II, великого князя Сергея Александровича. Ивану начали писать подписчики, предлагая рассказать ту или иную историю. Так рубрика постепенно расширялась. "Погружаясь в эту тему, ты понимаешь, что все эти гомосексуальные люди из прошлого века были как-то друг с другом связаны: одни встречались, другие находились в конфликте. Так и появляются новые герои для публикаций", – уточняет Иван.

Он уделяет особое внимание фотографиям мест, где герои этих публикаций жили. "Мы не просто показываем, что эти люди существовали, но и рассказываем, что они жили в наших городах, бывали в местах, которые мы сейчас любим. Это уже более личная история", – добавляет основатель проекта.

Геи и лесбиянки тоже бывают разными

Рубрику "тётские чтения" он запустил недавно. Иван приглашает квир-персон читать ЛГБТ-произведения прошлого. Видео потом выкладывает в инстаграм. В рамках этого проекта прозвучали первая в русской литературе гомосексуальная повесть "Крылья" Михаила Кузмина, легендарная лесбийская эротическая повесть "33 урода" Лидии Зиновьевой-Аннибал и рассказ советского писателя Радия Погодина "Дубравка", который сегодня можно интерпретировать как историю о лесбиянке.

Подписчики проекта – в основном дружественные по отношению к ЛГБТ-сообществу люди. Изначально же "Тётки" ставили перед собой цель образовывать негетеросексуальных людей в России, рассказывая им о тех аспектах истории, которые власти активно пытаются скрыть.

"Негативные комментарии мы получаем крайне редко. У нас дружелюбная атмосфера", – говорит основатель проекта. Самый большой спор разразился под постом о том, действительно ли Петр Чайковский был геем и зачем рассказывать в рамках проекта о главе НКВД Николае Ежове, даже если он был гомосексуалом. "Во втором случае спор был скорее идеологическим, – уточняет Иван. – Мы в основном стараемся рассказывать о людях, чьи биографии нас вдохновляют. При этом считаем, что важно показывать и более обширную картину, чтобы читатели понимали: геи, лесбиянки и бисексуалы тоже бывают разными".

Сейчас Иван думает над расширением проекта – созданием сайта и организацией офлайн-активностей. Он хочет проводить больше экскурсий по гомосексуальному Петербургу, устраивать лекции о ЛГБТ-истории и собираться с подписчиками на неформальные встречи.