"Одной крови". Вирус иммунодефицита и русская культура

"У каждого человека есть два ВИЧ-статуса. Один – это статус, о котором он может и не знать – инфицирован или нет. Другой – это статус его отношений с болезнью", – рассказывает создатель и главный редактор PostPost.Media Линор Горалик. Она одна из кураторов проекта " Одной крови ", который Центр Вознесенского запустил к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Целый месяц будут проходить онлайн-мероприятия: лекции, спектакли, перформансы, дискуссии, кинопоказы и поэтические чтения в поддержку людей с ВИЧ и СПИДом. Радио Свобода поговорило с кураторами выставки – писателями Ильей Данишевским и Линор Горалик – об идее проекта и процессе его создания.

– Как появилась идея создать такой проект?

Говорить о ВИЧ – это ставить себя в сферу радикальной культуры

Данишевский: Она появилась в разгар пандемии. Меня подташнивало от размышлений о том, как коронавирус влияет на нашу культуру. Эпидемия ВИЧ при этом оставалась никак не отрефлексированой, хотя ее влияние уже точно состоялось. Изначально идея состояла в том, чтобы посмотреть на особенности влияния ВИЧ на художественный стиль. У болезни ведь есть два влияния: ментальное – вызывающее стыд и физическое.

– Как вы думаете, почему рефлексии на тему ВИЧ до сих пор не произошло?

Данишевский: В обществе существует представление, что ВИЧ передается сугубо половым путем, что совсем не так. Все, что передается половым путем, в России все еще табуировано.

Горалик: На тему ВИЧ пытается рефлексировать только узкая прослойка авторов, поэтому мы безусловно находимся в ситуации, когда говорить о ВИЧ – значит поставить себя в сферу радикальной культуры.

– Почему многие авторы неготовы говорить о ВИЧ? Это связано со стигмой вокруг болезни?

Мы не называем ВИЧ-статус участников проекта

Данишевский: Создать первый текст, в котором ты сообщаешь о своем столкновении с ВИЧ, – это загнать всю свою дальнейшую работу в этот коридор. То же самое происходило в свое время с ЛГБТ-литературой. Авторы сначала притеснялись, а потом сформировали собой некое гетто, из которого сложно выйти. Произведение автора, который о своем ВИЧ-статусе сообщает, становится на одну полку с другими аналогичными книгами. В итоге ситуация будет принуждать его снова и снова к теме ВИЧ возвращаться.

Горалик: Я не уверена, что ситуация будет принуждать автора развивать эту тему. Но его постоянно будут возвращать к ней вопросами или рефлексией. То есть так или иначе автор ставит себя в ситуацию, когда он должен с темой ВИЧ работать. Если это не его осознанный выбор, ему, конечно, будет непросто.

– Как вы видите цель своего проекта?

Личные отношения с ВИЧ есть у каждого

Данишевский: У нас была одна очень важная цель – мы не заявляем, какой ВИЧ-статус у всех партнеров и участников проекта. Мы не собирали специально ВИЧ-инфицированных художников, чтобы что-то показать. Мы собрали людей, которые хотят на эту тему поговорить. В этот момент мы отказываемся от этого коридора.

Горалик: Мы не называем ни первый – иммунологический, ни второй – отношение человека к болезни – ВИЧ-статус. Говорим только в том случае, если человек сам этого хочет или делает это частью своей работы. Наш опыт исследования этой темы показал, что личные отношения с ВИЧ есть почти у каждого.

Упоминаешь ВИЧ – открывается незнакомая сторона человека

Открывали проект истории людей, которые лично столкнулись с темой ВИЧ – на своем опыте или на опыте своих знакомых. В одном из таких рассказов женщина поделилась, что все время моет унитаз за своей инфицированной подругой. Она понимала, что это бессмысленно, но ничего не могла с собой сделать. Авторы других историй признаются, как не знали ничего о ВИЧ, пока не столкнулись с болезнью в кругу знакомых. Для кого-то такое столкновение стало путем к развитию толерантности.

Проект представляет собой соединение множества форматов: от личных историй, лекций о ВИЧ-активизме, показа фильмов о стигме вокруг болезни и дискриминации инфицированных до дискуссий с редакторами "Эксмо" и Like Book.

– Каким образом вы отбирали участников проекта?

Данишевский: Был определен некий эстетический вектор работ, которые мы хотим показать. Но вообще художников, которые работают с темой ВИЧ, не то чтобы сотни, поэтому мы пригласили тех, чьи работы хотя бы косвенно с темой соприкасаются.

Горалик: Мы ничего не знаем о втором статусе ВИЧ – отношении человека к болезни, поэтому иногда тема может оказаться близка неожиданному человеку. Когда ты упоминаешь ВИЧ, открывается совершенно незнакомая тебе сторона человека. Выясняется вдруг, что тема важна самым разным людям по самым разным причинам.

Россия остается одной из 21 стран мира с "высоким бременем ВИЧ". По данным за 2019 год, в стране живут чуть более миллиона инфицированных, но лишь 68,9% из них наблюдаются в центрах СПИДа и только 48,5% принимают антиретровирусную терапию, подавляющую инфекцию.