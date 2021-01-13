Путин распорядился перейти к массовой вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране со следующей недели.

Путин заявил об этом в среду на совещании с членами правительства по видеосвязи. "Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", – сказал российский президент, подчеркнув, что для этого необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру. "Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас всё гораздо проще и эффективнее работает", – заметил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что для выполнения президентского поручения правительство готово и что массовая вакцинация от коронавируса начнётся в России 18 января.

Россия, которая в мировой статистике по заболеваемости COVID-19 находится на четвёртом месте, приступила к масштабной вакцинации в прошлом месяце, хотя вводимый препарат "Спутник V" центра Гамалеи еще проходил третью, завершающую фазу клинических испытаний.

По данным российского Фонда прямых инвестиций, вакциной "Спутник V" привиты уже полтора миллиона россиян.