Иран создает топливо, используемое в ядерном оружии

Иран начал научно-исследовательские работы по разработке модернизированного типа топлива для исследовательского реактора Тегерана. Об этом посол Исламской Республики Казем Гарибабади написал в твиттере, передает Reuters.

Процедура проводится в три этапа, и на первом из них "металлический уран производится с использованием природного урана", пояснил он. По его словам, Тегеран уведомил о своих шагах Международное агентство по атомной энергии, инспекторы которого три дня назад посетили завод по производству топливных пластин.

Металлический уран может быть использован при создании ядерного оружия, уточняет агентство.

Развернутая Тегераном деятельность прямо противоречит сделке 2015 года, которая запрещает иранцам "научно-исследовательские работы в области плутония и урановой металлургии". Для их проведения Ирану надо получить одобрение остальные участников соглашения.

Неделей ранее власти Ирана заявили, что на подземном ядерном объекте в Фордо было возобновлено обогащение урана до 20 процентов. Это в пять раз превышает показатель, установленный международной сделкой. Решение иранских властей сделано на фоне дальнейшего обострения отношений с Вашингтоном, который в 2018 году вышел из сделки и ввел против Ирана односторонние санкции. Избранный президент США Джо Байден заявлял, что выступает за возобновление участия Соединённых Штатов в ядерном соглашении при условии соблюдения его Ираном.