Палата представителей проголосовала за второй импичмент президенту Трампу

Палата представителей Конгресса США во второй раз подвергла импичменту президента Дональда Трампа, одобрив резолюцию, содержащую обвинение в подстрекательстве к мятежу. За проголосовали 232 конгрессмена, против — 197. Трансляцию заседания вёл канал "Настоящее время".

Среди за проголосовавших "за" — 10 республиканцев. Впервые в истории США обвинение против президента поддержали так много членов партии, от которой он выдвигался на выборы. На прошлом голосовании в Конгрессе все республиканцы голосовали "против". До того рекорд принадлежал Биллу Клинтону, за обвинение которого в 1998 году в лжесвидетельствовании проголосовали пятеро представителей Демократической партии. Четверо из них со временем перешли к республиканцам.

Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявляется импичмент нижней палатой Конгресса. Теперь проголосовать по вопросу об отстранении его от должности должна верхняя палата — Сенат. Обвинение должны поддержать 2/3 членов палаты, поровну разделённой между Республиканской и Демократической партиями.

Сенаторы находятся в отпуске до 19 января, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл уже отказался созывать экстренное заседание палаты. На 20 января назначена инаугурация избранного президента Джо Байдена, вопрос об импичменте не сможет быть рассмотрен до его вступления в должность.

Даже если Сенат проголосует за увольнение Трампа, вопрос о возможности отстранения президента после завершения его полномочий является дискуссионным и, вероятно, будет рассматриваться Верховным судом США. При этом председатель суда должен будет председательствовать и на процедуре импичмента в Сенате.

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