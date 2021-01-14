"Арестуют на трапе?". Рунет об объявлении Навального в розыск

Не успел Алексей Навальный сообщить, что возвращается в Россию, как был сразу же объявлен в федеральный розыск.

Методичка для прокремлёвских блогеров, похоже, была такой: из-за этого розыска Навальный и возвращается.

Алексей Мухин:

С конца ноября начались розыскные мероприятия в отношении Навального, а с 29 декабря 2020 года он объявлен в розыск - таковы последствия откровенно наплевательского отношения донатенфюрера к закону.

Да, пришёл он в себя уже давно и "реабилитационный курс" явно затянулся. Об этом свидетельствовали не только в клинике Шарите (см. Отчёт), но сам Навальный, который постил свои экзерсисы на природе...

То есть все основания для того, чтобы не отрицать очевидное: Навальный уклоняется от ответственности, затягивая явку в суд, нарушает условия условного срока. Он сам себя, по сути, загнал в этот угол и теперь делает заявления, нащупывая твёрдую почву под ногами. А её у него нет.

Дотошные немцы сделали свою часть работы за американцев, но вписываться дальше за "мнимого больного" им уже явно не с руки.

Отправиться в Англию или в США означает для Навального потерять свой "бизнес" в России. Вот он и сделал заявление о возвращении. Тянет время, стервец.

Андрей Вышинский:

Стали проясняться причины решения Навального о возвращении в Россию. Из документов следует, что берлинский пациент был объявлен в розыск ещё 27 ноября в связи с тем, что не приходил на явку в органы по делу «Ив Роше», когда он получил условный срок. За весь этот период блогер уведомил ФСИН только однажды – 23 ноября. Тогда он сообщил, что находится на реабилитации, хотя пришёл в себя ещё в начале сентября, и добавил, что о возвращении ничего не скажет.

ФСИНовцев такие отмазы не удовлетворили и они справедливо решили, что блогер уклоняется и после предварительные розыскных мероприятий, 29 декабря оппозиционер был объявлен в розыск.

Следующим шагом станет запрос в Интерпол об объявлении Навального в международный розыск. В этом случае немецкой стороне пришлось бы чётко определиться по поводу разыскиваемого, а им, судя по всему, очень не хочется. Вот немцы и решили отправить пациента домой, но чтобы избежать позора Навальный решил сам заявить о возвращении и таким образом попытаться выйти из критической ситуации, в которую сам себя и загнал.

Станислав Яковлев:

Что касается возвращения Навального.

Судя по последним данным на тему объявления Алексея Анатольевича в розыск, сперва федеральный, а затем, в ближайшей перспективе, и международный, возвращение это получается вынужденным и для самого Навального весьма нежелательным.

Он бы с радостью и дальше «поправлял своё здоровье» в комфортной Германии.

Но комфортная Германия уже просто обсигналилась вся, что ей такое сомнительное счастье без надобности.

Одно только заявление из Шаритэ, что пациент ещё с октября здоров, как бык и на нем пахать можно - намёк настолько прямой и откровенный, что ясен даже и ежу.

Нежданный гость явно стал злоупотреблять знаменитым немецким гостеприимством. Превращаясь в проблему, хотя проблем у современной Германии и без него вполне хватает. В общем, хорошо посидели, но пора бы и честь знать, скатертью дорога, дорогой товарищ.

Пока не пришлось тебя по запросу Интерпола выпроваживать, игнорировать который европейским властям никак нельзя.

Евгений Поддубный:

Предатель Алексей Навальный попал в неудобную ситуацию. Европейцы, которым в разрезе внешней политики чужда гуманность, хотят неудобного пациента выдавить на родину, в Германии он бесполезен и с каждым днем все меньше может оправдывать ресурсные вливания. Но в России Алексей в федеральном розыске. Навальный не отмечался по делу «Ив Роше», а у него условный срок. И состояние здоровья, профессионального сборщика донатов позволяло выполнить законные требования российской правоохранительной системы, тем более, что в Шарите уж давно, еще в октябре его объявили здоровым, подставили конечно.

И тут самое интересное. Алексей европейцам в Европе не нужен. Он Европе нужен в России. Но в Россию Алексей не хочет - дома уголовное дело. Но дальше - больше. Российские правоохранители скорее всего направят запрос в Интерпол. И уж Германии придется придумывать что-то нелепое, чтоб не исполнять международный запрос: Навальный становится очень неудобным агентом для западных кураторов. А там очень хорошо умеют устраивать трагические случайности.

Роман Голованов:

Алёша заигрался и перешёл все грани, когда стал выдумывать «фсбшников-отравителей». Ему бы это с рук не спустили. И после федерального, обьявили бы в международный розыск.

А это: «Привет, Интерпол!»

Немецкие бюрократы не смогли бы отсидеться в окопе. Это они в своих пыльных канцеляриях застопорили запросы из Генпрокуратуры. С международным розыском так не прокатит. Не-а. Пришлось бы оправдываться, выкручиваться, а в итоге сказать миру что-то внятное.[...]

В сухом остатке. Немцы решили скинуть с себя головную боль. И пинком под зад выгоняют Алексея из казенного коттеджа, отбирают талоны на еду.

Короче. Закончился Берлинский курорт. Настала суровая реальность, где придётся отвечать и за «Ив Роше», и за спёртые 356 миллионов.

Игорь Мальцев:

Прикольненько было бы, если бы Лешу взяли под белы рученьки на виду у мадам Меркель, которая даже знает, как выглядит его постель. Могло получиться некрасиво и про это точно постарался бы не написать Bild-Welt-Focus, но факт остался бы фактом. Потому что на запрос Интерпола пришлось бы реагировать.

Но есть и другое мнение: напуган в сложившейся ситуации отнюдь не Навальный.

Татьяна Малкина:

объявили навального в розыск. испуганные вонючки. в розыск - значит можно брать прямо на границе, до выхода в наружу.

жесткая фрустрация встречающих и снимающих без прибегания к опции закрытия аропорта - чек. что дальше делать с берлинским пациентом - как пойдет, видимо. суперкраткосрочное планирование, ага, практически блиц-криг-2021.

признаки вырождения нарастают

Александр Рыклин:

Вот в этом и состоит ваш хитроумный план? Просто наделали полные штаны и решили закрыть прямо у трапа, а потом через задние ворота втихаря вывезти из аэропорта... Какие жалкие, ничтожные, мелкие пакостники и ссыкуны...

Ну, поглядим... Доживем, как говорится, до воскресенья...

Виктор Олевич:

У истории с Навальным есть, конечно, много аспектов: исторический, геополитический, внутриполитический, социо-культурный и др. Но в метафизическом смысле, сюжет о «берлинском пациенте» прежде всего о том, как действия, направленные на предотвращение (условно) неминуемого, лишь приближают его, придавая силу и делая объект страха более опасным.

Леонид Гозман:

У меня ни на секунду не возникало сомнений, что Навальный вернется в Россию. Он, точно, не хуже меня понимает, что останься он за рубежом – очень быстро превратился бы в заслуженного ветерана, что руководить революцией из-за границы можно только в советских учебниках истории. Я уверен, что он вернулся бы и в том случае, если бы точно знал, что сразу с самолета отправится в тюрьму – в некоторых странах именно через тюремную камеру пролегает путь к президентскому креслу. Сейчас, правда, неизвестно - может и не решаться арестовать на трапе. Хотя и объявили в розыск!

Навальный смог перебить даже волнения в США. Всем сразу стало наплевать на Трампа. И представьте себе, как полетели все графики у начальства – совещания во всех силовых структурах, совещания у президента. Что делать с «этим пациентом», который «да, кому он нужен»? Мы не знаем, какую позорную глупость они придумают, но выигрышной стратегии у Кремля нет!

Сергей Медведев:

Это сильный жест, независимо от того, что за ним последует - блокировка рейсов "Победы", экстренная посадка в Минске, арест во "Внуково", триумфальное прибытие в Марьино - это возвращение российской политики из лимбо, из небытия.

Иван Бабицкий:

Делая то, что он делает, и поднимая ставки так, как он их поднимает, нельзя не считаться с возможностью убийства и тем более тюрьмы: в этом смысле и Навальный, и Соболь, и Жданов, и все остальные очевидно относятся к подобным вещам с профессиональным солдатским фатализмом. От пули на войне никто не заговорён, если уж воюешь - таковы правила игры.

Эти правила включают и обязанность рисковать другими: Олег Навальный уже сидел в тюрьме из-за брата, что никак не испортило тому репутацию - наоборот, как можно доверять борцу с диктатурой, если его можно вынудить в любой момент отказаться от борьбы, просто шантажируя родственниками? Но чтобы иметь моральное право рисковать другими - приходится самому идти в первых рядах, и тут поведение Навального логично.

Кирилл Шулика:

Я не знаю, арестуют его или нет. Знаю одно - арестовывать его они боятся, потому что не знают последствий. И не только в плане активности оппозиции в России, но и в плане очередного конфликта с Западом. За отравление санкции уже прилетели, причем санкции персональные. Не думайте, что им все равно, в России важно иметь запасной аэродром, история этому учит. Поэтому мало кому хочется оказаться следующим.

Аркадий Дубнов:

Если не удастся его остановить на дальних подступах к Москве (внезапное обледенение всех аэропланов «Победы», охватившая все ее лётные экипажы диарея, обнаруженный сахар в топливных баках, все вот это...), «берлинского пациента» придётся охранять всеми силами российской охранки, кремлевской наружки с дополнительно приданными силами МЧС и Нескорой помощи, задача которым будет поставлена лично Тем, кто боится назвать Навального по имени: сдувать с него пылинки, пушинки и сине-бело-красные гирлянды.

Время возвращения выбрано идеально, за три дня до прихода в Белый дом Байдена, которому нельзя давать повода сделать новую «козу» Кремлю.

Иначе новые санкции-шманкции и, как минимум, отказ супостатов в пролонгации договора СНВ-3, истекающего 5 февраля.

А нам обойдется это очень дорого.

Вот ведь незадача какая...

Аббас Галлямов:

Почему я так уверен, что его арестуют? Потому что возбуждая дела, Кремль сам создал в обществе соответствующее ожидание. Откажись он от этого шага сейчас, все сочтут это за слабость. Как там у уголовников? «Если достал нож - бей». Путин ведь именно в этой логике живет. Больше всего он боится продемонстрировать то, что будет сочтено как «слабость». «Испугались народного гнева и поэтому не стали арестовывать», «Пугали-пугали, а как до дела дошло, так назад отыграли» - Кремль сделает все, чтобы не допустить появления таких интерпретаций.

А вообще сейчас все зависит от того, сколько человек в это воскресенье приедет во Внуково. Думаю, Навальный не случайно для возращения именно выходной день выбрал. Не завидую тем, у кого на этот день там вылеты-прилеты запланированы. Если есть возможность - лучше перенести.

Илья Ремесло:

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, прогнозирую (мое личное мнение), что Навального могут задержать и арестовать сразу по прибытии в Москву - как лицо, находящееся в розыске.

Иных вариантов не вижу - нахождение в розыске, судимости, неотбытый срок, который просит применить ФСИН - все это не оставляет шансов.

И это правильно - с точки зрения закона, жулики "оппозиционных" взглядов не должны иметь каких-либо преференций перед остальными жуликами.

Мания величия и уверенность "меня никогда не арестуют, меня боятся" довели Навального до закономерного конца.

Алексей Цветков:

Вот читаю я все это и думаю: Навальный, конечно, герой, но счастлива та страна, у которой нужда в героях отпала.

Альфред Кох:

Я как-то спросил у Бори Немцова:

- Боря! Вот ты такой умный человек, кандидат физико-математических наук, опытный политик, взрослый пятидесятилетний мужчина... Почему ты все время им проигрываешь?

И он мне ответил:

- Я все время недооцениваю степень их отвязки.

Перед возвращением, я хотел бы пожелать Алексею Навальному не повторять ошибку Бори.

Не хочу лезть с советами, но скажу одно: Вы, Алексей, имеете дело не с людьми. Самая главная ошибка оппозиции - это антропоморфизм власти.

Они - не люди. Они животные. Ими движут звериные инстинкты. Никакого отношения к морали эти люди не имеют. Боюсь, что они просто недоумевают, когда им говорят, что она существует.

Или другая модель: они нас не считают за людей. Для них этика существует только внутри их класса. По отношению к "низшим" слоям этики нет. Есть лишь право хозяина и приказ.

Так в сословном государстве крестьянин не мог вызвать дворянина на поединок. Равно как и оскорбление от крестьянина не было поруганием чести.

В конце концов если собака на тебя лает - это же не повод на нее обижаться... Сначала можно просто не замечать. А если она не успокаивается - то сильно побить. Или усыпить, в конце концов. Если уже совсем ничего не понимает...

В любом случае, Вы должны ожидать от них любой пакости. Впрочем, вся Ваша история с отравлением об этом говорит совершенно отчетливо.

Роман Хоменко:

Алексанян крутой и очень умный. И отважный. Он закончил Гарвард, он имел чёрный пояс карате, он был шахматистом, он выиграл в суде у Кеннета Дарта, величайшего гринмейлера в истории, он был дико крут, повторюсь. [...]. Васю долго пытали в тюрьме, а потом убили. Он не дожил до 40 лет.[...]

Я правда не знаю, как противостоять тупым мудакам с арматурой. И мне не понять мотивации Навального, если всё это не согласованная с мышами многоходовочка. Это какое-то самоубийство.

Юлия Галямина:

Я сейчас болею, но до воскресенья надеюсь поправиться. И я обязательно постараюсь поехать во Внуково. Буду встречать там Алексея Навального. Очень рассчитываю, что нас там будет много.

Противостояние с бандитами у власти достигло такой точки, после которой никакие разногласия между лидерами оппозиции уже нельзя оправдать. Пришло время объединять усилия и призывать к этому своих коллег и соратников. Я уверена, что исключительно солидарность, которую выказали в мой адрес тысячи из вас — и Алексей, кстати, тоже — позволила мне сейчас быть на свободе, а не в СИЗО.

В трудный момент Алексей поддержал меня, несмотря на те политические разногласия, которые у нас с ним были, и, возможно, ещё будут. В воскресенье я сделаю то же самое. Алексею грозит тюрьма, и в этот момент я не останусь в стороне. Я надеюсь, что точно так же поведут себя и все остальные, кто хочет изменений в нашей стране. Вообще все честные люди. Если и не во Внуково, то в других местах.

Есть и голоса скептиков.

Сергей Шмидт:

Навальный прилетит и... 1). Его посадят. 2). Гибридный режим выкинет очередной номер в стилистике "гибридность" и его не посадят, то есть все будет, как было.

В обоих случаях эффект от "триумфального явления звезды фан-клубу" исчерпается к выборам в Государственную думу, на которых, в принципе, оппозиция могла бы дать бой режиму и, соответственно, шоу с возвращением для эффективности лучше устраивать ближе к выборам, на пике выборной борьбы. В тёплое время года, что для России немаловажно.

В первом пункте возможна подразвилка. Навального сажают - происходит народное восстание, возможно, что прямо в аэропорту, где его встречает миллион готовых к восстанию москвичей и гостей столицы (историки назовут восстание "Внуковским"), которое, если не свергает режим, но заставляет его пойти на уступки. "Политологи дождя" увлажняются, рассказывая о такой возможности.

Что может помешать сбыче мечт "политологов дождя"? 1. Откровенно говоря, ничего чрезвычайно революционного в российском воздухе не носится. 2. Зима с минусовыми температурами - не лучшее время для народных восстаний в России. 3. Навальный не располагает личными симпатиями миллионов. Более того, полно людей, которые не выносят режим и Путина, но которые не испытывают к Навальному ничего кроме недоверия.

В политике чаще всего происходит то, чего меньше всего ждет большинство людей, уверенных, что разбираются в политике. Из доступных моему воображению вариантов самым неожидаемым выглядит вариант "Навальный прилетает, его никто не трогает, и все опять становится, как было". Ставок на этот вариант делать не предлагаю, но предлагаю именно к нему и присмотреться.

Даниил Коцюбинский:

Нанайский поединок Ланселота с Драконом требует смены сцен и поддержания темпоритма. А то публика слишком быстро отвлекается на всякую ерунду, вроде США...