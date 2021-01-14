Суд в Челябинске оправдал двух участников акции "Он нам не царь"

Суд в Челябинске оправдал активистов Оксану Ерёмину и Юрия Варушина по делу о прорыве полицейского оцепления во время акции "Он нам не царь" в мае 2018 года. Об этом сообщает "Апология протеста". За Ерёминой и Варушиным признали право на реабилитацию.

Их обвиняли в хулиганстве по политическим мотивам по предварительному сговору. Прокуратура требовала назначить им по три с половиной года колонии.

По версии следствия, 5 мая 2018 года во время протестной акции "Он нам не царь", посвящённой инаугурации Владимира Путина, сторонники Навального прорвали оцепление полиции, которое мешало протестующим пройти к парку "Алое поле". В обвинительном заключении утверждалось, что у подсудимых был "преступный умысел на совершение хулиганства". Ерёмина полагает, что дело завели именно на нее, потому что она была в розовом пальто, которое хорошо видно на видеозаписях.

Акции "Он нам не царь" прошли во многих российских городах 5 мая 2018 года. Были задержаны свыше полутора тысяч человек по всей стране.