Верховный суд Южной Кореи утвердил приговор бывшему президенту страны Пак Кын Хе, осуждённой за коррупцию. Ей предстоит провести 22 года в заключении. В 2018 году политик была приговорена к 24 годам тюрьмы. О решении сообщило 14 декабря новостное агентство "Рёнхап".

Пак Кын Хе — дочь бывшего президента страны Пак Чон Хи, убитого в результате покушения в 1979 году. Он был известен, в частности, как автор корейского экономического чуда, за несколько десятилетий превратившего бедную аграрную страну в одно из самых развитых государств мира. В 1998 году Кын Хе впервые была избрана в парламент от основанной его отцом партии, несколько раз приводила её к победам на выборах, а в 2012 году стала первой в истории Южной Кореи женщиной-президентом.

В 2016 году против неё были выдвинуты обвинения в разглашении государственных секретов её подруге и коррупции. После массовых уличных протестов парламент объявил ей импичмент, в 2017 году она была арестована. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в злоупотреблении служебным положением, вымогательстве, коррупции и передаче секретной информации третьим лицам.

Предшественник Пак на посту президента — Ли Мён Бак так же был осуждён за коррупцию и приговорён к 17 годам тюрьмы в феврале прошлого года. Против его предшественника, Но Му Хёна, были выдвинуты обвинения в коррупции, вскоре после этого он покончил с собой.

С 1980 года четыре политика из восьми, занимавших пост президента Южной Кореи, были приговорены к заключению, у троих сели в тюрьму родственники, один покончил жизнь самоубийством, а один приговорён к смертной казни, но помилован.